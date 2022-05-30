Правительство расширило возможности сервиса по поступлению в вузы онлайн

В 2022 году в России увеличится количество выпускников школ, которые смогут подавать документы на поступление в вуз через портал госуслуг, сообщила 30 мая пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление получило подпись премьер-министра Михаила Мишустина.

"Если ранее сервис мог использоваться только для поступающих на бюджетные места, то в этом году он будет работать и для абитуриентов, идущих на платное отделение, а также на целевые и льготные места бюджетного приёма", — поведала правительственная пресс-служба.

Также обновления коснулись системы формирования конкурсных списков. Теперь информация о поступлении будет появляться в личном кабинете абитуриента сразу после решении приемной комиссии, благодаря чему поступающие сразу в несколько вузов выпускники смогут отслеживать ситуацию в реальном времени.

Помимо онлайн-подачи документов выпускники по-прежнему смогут отправить их по почте или же принести лично.

Ранее в Минобрнауки заявили о намерении ввести единый стандарт преподавания истории России в вузах.