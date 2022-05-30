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Новости 14:58

Экс-полковник Захарченко обжаловал приговор о взятках на 1,4 миллиарда рублей

фото ЗакС политика Экс-полковник Захарченко обжаловал приговор о взятках на 1,4 миллиарда рублей

Защита экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко обжаловала вынесенный двумя неделями ранее приговор суда, сообщило 30 мая РИА "Новости" со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба Захарченко Д.В.", — приводит РИА "Новости" сообщение своего собеседника в Пресненском суде.

Ранее бывший глава управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ был признан виновным во взятках на 1,4 миллиарда рублей и осужден на 16 лет колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 миллионов рублей. Прокуратура требовала для Захарченко 17 лет заключения.

Озвученный 17 мая приговор стал не первым в биографии Захарченко. В 2019 году он был признан виновным в эпизодах коррупции, за что получил 12,5 лет в колонии строгого режима.

Экс-полковник Захарченко прославился в 2016 году после того, как в рамках обыска в квартире его сестры было обнаружено почти девять миллиардов рублей в разной валюте. Происхождение денег полковник объяснить не смог, средства были обращены в пользу государства.


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