Экс-полковника Захарченко приговорили к 16 годам колонии по второму коррупционному делу

Суд в Москве приговорил бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима по делу о крупных взятках, передает ТАСС. Ему также придется выплатить штраф в размере полумиллиарда рублей. Гособвинение запрашивало для него 17 лет строгого режима. В общей сложности его признали виновным в получении взяток от бизнесменов на сумму, составляющую 1,4 млрд рублей. Эпизоды имели место в течение девяти лет его работы в правоохранительных органов. Защита бывшего силовика намерена обжаловать судебное решение.

Три года назад Захарченко получил по другому коррупционному делу 12,5 лет колонии строгого режима. В ходе следственных действий в 2016 году у него дома нашли несколько миллиардов рублей наличными.

В мае нынешнего года экс-полковник не оставлял своих попыток вернуть изъятые у него в пользу государства 8,5 млрд рублей, ссылаясь на новые поправки в антикоррупционное законодательство.