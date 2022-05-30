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Суд в Забайкалье оштрафовал местного жителя на миллион рублей по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Суд в Забайкалье оштрафовал местного жителя на миллион рублей по делу о фейках про армию

Оловяннинский районный суд Забайкалья признал жителя поселка Оловянная Петра Мыльникова виновным в распространении фейков о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и оштрафовал на один миллион рублей, сообщила 30 мая "Медиазона"* со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Как пишет издание, Мыльников администрировал группу "Я живу в руинах". По версии следствия, там мужчина неоднократно публиковал изображения "сфальсифицированных текстовых документов" Минобороны, а вместе с ними и видеозаписи с "ложной информацией" о действиях российской армии.

В апреле в анонимном Telegram-канале "Жизнь мента" появилась видеозапись, на которой Мыльников говорит, что "признает свою ошибку", уточнила "Медиазона"*.

Проект "ОВД-Инфо"** назвал приговор Мыльникову первым из известных им приговоров о распространении недостоверной информации касательно действий ВС РФ. Как ранее рассказал юрист Павел Чиков, всего с начала спецоперации на Украине было заведено более 50 уголовных дел о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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