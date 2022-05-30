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Новости 16:32

Минобрнауки об отказе от Болонской системы образования: Речь не идёт о возвращении к 1991 году

фото ЗакС политика Минобрнауки об отказе от Болонской системы образования: Речь не идёт о возвращении к 1991 году

В Министерстве образования и науки объяснили, что отказ от Болонской системы образования не будет означать возвращение к советским принципам обучения, приводит ТАСС заявление замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева, сделанное в ходе заседания ректоров творческих вузов.

"Речь не идет о возвращении к системе, которая там была, условно, 1991 года. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет", — заявил чиновник.

В современной России, подчеркнул Афанасьев, будет строиться своя система образования, в которой будет учитываться опыт предыдущих поколений.

"Речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, их надо чётко сформулировать и сказать — вот здесь мы опираемся на эту традицию и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе и в условиях довольно широких международных контактов", — добавил замглавы Минобрнауки.

Новая российская система образования будет выстраиваться совместно с ректорами отечественных вузов, заключил Афанасьев.

Ранее с предложением отказаться от Болонской системы образования высказывал глава Совета безопасности Николай Патрушев. Его придерживаются и некоторые депутаты Госдумы: например, вице-спикер Петр Толстой и депутат от Петербурга Виталий Милонов

В 2003 году Россия стала 49-й страной, принявшей в своих университетах Болонскую систему. Последняя предполагает два этапа получения высшего образования: бакалавриат и магистратуру. 


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