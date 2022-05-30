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Новости 18:50

У Гостиного двора задержали двух пикетчиков: один держал в руках "звёздочки", другой - плакат против Путина

фото ЗакС политика У Гостиного двора задержали двух пикетчиков: один держал в руках "звёздочки", другой - плакат против Путина

У петербургского Гостиного двора с разницей в час задержали двух мужчин, вышедших в одиночные пацифистские пикеты, делится "ОВД-Инфо"*.

В руках у одного из задержанных, Вячеслава Иванова, был плакат с критикой Владимира Путина. В районе 17:30 его доставили в отдел полиции № 28. Будут ли ему что-либо инкриминировать на данный момент выясняется.

Чуть позже, в 18:35, от правозащитников поступило сообщение о задержании петербуржца Кирилла Карманова, который вышел с баннером, на котором были нарисованы восемь звёздочек. Его также увезли в 28-й ОП.

На помощь к задержанным выехал адвокат от "ОВД-Инфо"* Рафаил Поляков.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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