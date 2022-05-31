Сбербанк заявил, что отключение от SWIFT не повлияет на его работу

Отключение от межбанковской системы SWIFT не скажется на работе Сбербанка, заявили 31 мая в кредитной организации. "Работаем как обычно — несмотря на новые санкции", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Мы работаем в штатном режиме — основные ограничения уже действуют", — сообщили в банке. Также, согласно распространенному сообщению, отключение от SWIFT не должно сказаться на текущей ситуации в международных расчетах, а "внутрироссийские операции не зависят от SWIFT — и будут проводиться банком в стандартном режиме".

Накануне страны Евросоюза договорились о введении шестого пакета санкций против России. В частности, в него входят эмбарго на поставки двух третей российской нефти и отключение Сбербанка от SWIFT.

Стоит отметить, что Сбер стал не первым российским банком, отрезанным от SWIFT. В начале марта подобная мера коснулась ВТБ, ВЭБ, "Открытия", Промсвязьбанка и некоторых других.