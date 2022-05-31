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Новости 9:22

Сбербанк заявил, что отключение от SWIFT не повлияет на его работу

фото ЗакС политика Сбербанк заявил, что отключение от SWIFT не повлияет на его работу

Отключение от межбанковской системы SWIFT не скажется на работе Сбербанка, заявили 31 мая в кредитной организации. "Работаем как обычно — несмотря на новые санкции", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Мы работаем в штатном режиме — основные ограничения уже действуют", — сообщили в банке. Также, согласно распространенному сообщению, отключение от SWIFT не должно сказаться на текущей ситуации в международных расчетах, а "внутрироссийские операции не зависят от SWIFT — и будут проводиться банком в стандартном режиме".

Накануне страны Евросоюза договорились о введении шестого пакета санкций против России. В частности, в него входят эмбарго на поставки двух третей российской нефти и отключение Сбербанка от SWIFT.

Стоит отметить, что Сбер стал не первым российским банком, отрезанным от SWIFT. В начале марта подобная мера коснулась ВТБ, ВЭБ, "Открытия", Промсвязьбанка и некоторых других.


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