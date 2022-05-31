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Новости 10:44

Чечина не выдвинута в новый состав Горизбиркома

фото ЗакС политика Чечина не выдвинута в новый состав Горизбиркома

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина сообщила ЗАКС.Ру, что не выдвинута в новый состав избиркома. Она заявила, что положительно относится к этому решению.

— Я считаю, что мнение Центральной избирательной комиссии важно для города, для наших избирателей. Рекомендацию ЦИК учитывает губернатор Санкт-Петербурга, Законодательное собрание, были рекомендованы другие кандидатуры, — пояснила Чечина.

По ее словам, нового предложения по работе ей пока не поступало.

— Я же на пенсии. Поэтому я вполне могу отдыхать, если не будет никаких предложений, — сказала глава ГИК.

Напомним, 30 мая закончился приём предложений кандидатур в новый состав Горизбиркома. ЗАКС.Ру рассказывал, кто может войти в состав комиссии.

Источник издания утверждал, что Чечина покинет Горизбирком. Она может стать новым вице-губернатором, писал "Коммерсант".

София Саттарова


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