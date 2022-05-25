Люди уходят, люди остаются: Кто войдет в новый состав СПбИК

фото ЗАКС.Ру

Центральная избирательная комиссия 25 мая предложила губернатору и парламенту Петербурга двоих кандидатов в новый состав городского избиркома. Это вице-губернатор Максим Мейксин и зампред Горизбиркома Олег Зацепа. ЗАКС.Ру выяснил, кто должен составить им компанию в новом составе Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Мейксин всему голова

Половину из состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии должно назначить Законодательное собрание, а другую половину - губернатор. Парламент принял постановление о сборе предложений по кандидатурам в состав ГИК на заседании 28 апреля. Канцелярия ЗакСа должна закончить принимать заявки 30 мая.

Губернатор Петербурга Александр Беглов аналогичное постановление тоже подписал 28 апреля. Правда на сайте администрации города об этом не сообщалось. Не удалось обнаружить постановление и на странице с официальным электронным опубликованием документов администрации. Зато оно нашлось в общероссийской базе данных. В постановлении сказано, что прием предложений осуществляется по 30 мая. Ответственным за эту работу Беглов назначил вице-губернатора по внутренней политике Максима Мейксина, следует из документа.

Он же стал одним из претендентов в новый состав Горизбиркома. Еще 24 мая ЗАКС.Ру и другие СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Мейксина планируют назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Планируется, что он и возглавит избирком, утверждал собеседник ЗАКС.Ру.

Максим Мейксин, фото ЗАКС.Ру

На заседании 25 мая Центральная избирательная комиссия одобрила Мейксина как своего кандидата в новый состав петербургского ГИКа. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что глава ЦИК Элла Памфилова якобы давно ратовала за вице-губернатора Петербурга - как минимум два года. Однако договориться с Бегловым и Мейксиным об этом удалось только сейчас, сказал Булаев.

- Участок, который мы называем Санкт-Петербургская избирательная комиссия, требует более, может быть, профессионального, более взвешенного, более административно-сильного руководства. И это предложение в прошлом году формулировалось, но по разным обстоятельствам не было реализовано, - заявил зампред ЦИК.

Два года назад Мейксин был главой администрации Центрального района. Эту должность он получил в начале 2019 года, уже летом того года в Петербурге прошли скандальные муниципальные выборы. Тогда в Центральном районе в советы прошло много оппозиционеров, а сам Мейксин старался регулировать спорные ситуации между кандидатами и избирательными комиссиями.

Судя по всему, благородные порывы чиновника не очень оценили в партии "Единая Россия", в которую он входит. На проходившей в ноябре 2019 года партийной конференции тогда руководитель петербургского отделения Вячеслав Макаров заявил, что единороссы не смогли получить достаточно мест в муниципалитетах Центрального района из-за раскола в рядах партии. Причина заключается в недопонимании между исполнительной властью и партией, заверил Макаров. После этих его слов Мейксин покинул зал, сообщил Regnum.

В 2021 году в Петербурге прошли очередные выборы: в ЗакС и в Государственную думу. В этот раз Центральный район прославился на весь мир тремя кандидатами с одним именем депутата от "Яблока" Бориса Вишневского. В итоге по избирательному округу в Центральном районе в ЗакС прошел глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, а в Госдуму - городской парламентарий Сергей Соловьев. Обоих выдвинула "Единая Россия".

После выборов 2021 года Мейксина ждало повышение. Губернатор Беглов решил сделать из главы района вице-губернатора по внутренней политике. Это назначение в ЗакСе одобрили практически все новоизбранные депутаты.

По информации ЗАКС.Ру, Мейксин в Горизбиркоме должен занять место председателя. О том, что его кандидатуру рассматривают на этот пост, косвенно заявил зампред ЦИК Николай Булаев на заседании 25 мая. Он отметил, что пока в Горизбиркоме матриархат, но скоро все изменится:

- В Санкт-Петербургской избирательной комиссии в последнее время был матриархат, и вдруг - явление, близкое к патриархату. Иногда в экстремальных ситуациях мы зовем на помощь мужчин.

Прощаясь с Мейксиным, Булаев отметил, что скоро предстоит и новая встреча. Это будет очное собеседование, уточнил зампред ЦИК. Такие собеседование Центризбирком обычно проводит с кандидатами в председатели региональных комиссий.

Сейчас место руководителя Горизбиркомом занимает Наталья Чечина, которая до этого возглавляла Курортный район. А в комиссию она пришла в ноябре 2020 года. Пока нет официальной информации о том, остается ли Чечина в Горизбиркоме, а если уходит, то куда. "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что она может занять место Мейксина и стать вице-губернатором по внутренней политике.

Общественники

Вместе с Мейксиным Центризбирком решил предложить в состав Горизбиркома Олега Зацепу, который сейчас работает заместителем председателя ГИК. Булаев на заседании отметил профессионализм Зацепы и предположил, что в новом составе он может сохранить должность заместителя.

Зацепа входит в состав действующего избиркома. Выдвинула его в комиссию партия "Зеленые". В конце декабря 2021 года Зацепа стал заместителем председателя Горизбиркома. Тогда Булаев выразился о новом зампреде ГИК более неоднозначно. Он заявил, что получение Зацепой места заместителя вызывает у него разные эмоции.

Олег Зацепа, фото ЗАКС.Ру

- У нас есть новый заместитель председателя, с большим опытом работы. На мой взгляд, грамотный юрист, без доли иронии. Другое дело, что обстоятельства иногда его сподвигают на какие-то комментарии… - сказал Булаев.

Зацепа с 2015 года занимал должность руководителя юридической службы Санкт-Петербургской избирательной комиссии. На заседания избиркома он часто дает юридические справки и помогает регулярно меняющимся председателям разобраться в тонкостях избирательного законодательства.

Место заместителя главы комиссии Зацепа смог получить после ухода Аллы Егоровой. Она подала заявление по собственному желанию, как и еще два старожила Горизбиркома: Дмитрий Краснянский и Марина Жданова. Произошло это после продолжительной критики от Центризбиркома. Глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно настаивала на выходе из петербургской комиссии ряда ее членов, но имен не называла.

Замену ушедшим Краснянскому, Егоровой и Ждановой назначил ЗакС. Новыми членами Горизбиркома в конце декабря 2021 года стали глава МО "Город Зеленогорск" Борис Семенов, которого выдвинуло МО "Город Сестрорецк", и руководитель территориального избиркома №41 Денис Козенко, которого выдвинуло МО "Нарвский округ".

Полный тезка последнего ранее работал в аппарате Горизбиркома. Козенко, руководя ТИК №41, отвечал за выборы в одномандатном округе №16 ЗакСа, где победил представитель "Справедливой России – За правду" Андрей Алескеров. Семенов же в работе избиркома до назначения в ГИК замечен не был, а в совет МО "Город Зеленогорск" оба раза выдвигался от "Единой России".

Денис Козенко, фото с сайта СПбИК

Третье вакантное место в Горизбиркоме после новогодних праздников получила руководитель аппарата Общественной палаты (ОП) Петербурга Ирина Артюхова. Ее кандидатуру выдвинула ЦИК.

Артюхова стала руководителем аппарата ОП в июле 2020 года. С выборами она столкнулась в 2021 году, когда стала координатором Центра общественного наблюдения при ОП. На прошедшей кампании по выборам депутатов Государственной думы Центризбирком решил ограничить доступ к трансляции с избирательных участков. Россияне при желании могли посмотреть видео в организованных на базе Общественных палат специальных Центров.

Выборы шли три дня. Артюхова периодически комментировала работу Центра. В первый день она сообщила, что в случае технических недочетов палата оперативно связывается с избирательными участками - проблемы устраняются. Например, удалось справиться с камерами, которые были повернуты не на урны для голосования, отчиталась Артюхова. О других нарушениях она не рассказывала.

В декабре 2021 года Горизбирком выдал Артюховой почетную грамоту за "оказание значительного содействия и существенную помощь в организации и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, обеспечение деятельности избирательных комиссий в Санкт-Петербурге".

Ирина Артюхова, фото с сайта Общественной палаты Петербурга

ЦИК имеет право выдвинуть только две кандидатуры в состав Горизбиркома. Этот выбор уже сделан. Будет ли какая-то иная организация направлять Артюхову в новый состав ГИКа, неизвестно. Нет ясности и по кандидатурам Козенко и Семенова.

Ситуация с другими членами ГИК, которых выдвинули непарламентские партии с муниципалитетами, еще более туманная. Активно проявляющий себя в последнее время член Горизбиркома Юрий Кузьмин, которого в действующий состав предложило МО "Константиновское", сказал ЗАКС.Ру, что сам пока никаких документов никуда не подавал. Он не захотел более подробно рассказывать, собирается ли в новый состав комиссии или нет. Кузьмин предложил пообщаться на эту тему уже после завершения срока приема предложений.

Своего кандидата в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии выдвинула организация "Наблюдатели Петербурга" - Виктора Венгерова, сообщил он сам ЗАКС.Ру. По его словам, он намерен сделать упор на обеспечение законных прав избирателей. Также Венгеров заявил, что рассчитывает помочь с обучением членов разных комиссий и улучшить открытость избирательной системы.

Сейчас он член территориального избиркома №8 от партии "Яблоко". Руководитель фракции "яблочников" в ЗакСе Александр Шишлов в разговоре с ЗАКС.Ру выразил надежду, что парламент утвердит Венгерова в качестве члена Горизбиркома. Он отметил, что "Наблюдатели Петербурга" много лет работают в сфере защиты избирательных прав.

- На мой взгляд, очень важно было бы, чтобы представитель этой организации тоже вошел в состав избирательной комиссии, - сказал Шишлов.

Ранее "Наблюдатели Петербурга" выдвигали в состав Горизбиркома соавтора первой Конституции России и бывшего декана юридического факультета РАНХиГС Сергея Цыпляева. Его же организация предлагала сделать председателем комиссии. Центризбирком отклонил кандидатуру Цыпляева.

Партийные

Партии, чьи представители есть в Законодательном собрании, имеют право на назначение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию своего члена. При формировании прошлого состава ГИК в городском парламенте была Партия роста, в новый созыв она не прошла. Представитель Партии роста в Горизбиркоме Алексей Березин в обновленной комиссии уже присутствовать не будет.

Место шестой партии в ЗакСе заняли "Новые люди". Теперь они должны выбрать своего представителя в ГИКе. Официально члены партии своего кандидата в избирком называть отказались. Однако, информированный источник сообщил ЗАКС.Ру, что "Новые люди" планируют сделать членом Горизбиркома Артема Тарасова, который ранее руководил территориальной комиссией №39.

Главой ТИК Тарасов стал в 2020 году, когда количество территориальных избиркомов в Петербурге решили увеличить. Тогда к его кандидатуре вопросы возникли у пока еще действующего члена Горизбиркома Березина. Он обратил внимание на отсутствие у Тарасова какого-либо опыта работы в избирательной системе, но его все же решили сделать председателем ТИК. В комиссию же Тарасова тогда выдвинула партия "Зеленые".

Артем Тарасов, фото с сайта ТИК №39

Свои полномочия члена ТИК он сложил в апреле 2022 года. Согласно решению Горизбиркома, Тарасов решил уйти из комиссии по собственному желанию.

"Единая Россия" тоже не раскрывает имени своего кандидата в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Сейчас единороссов представляет Наргис Ахадова. Она работает начальником управления внешних связей аппарата ЗакСа.

Один из высокопоставленных единороссов сказал ЗАКС.Ру, что вариантов у партии несколько. Ахадову вероятно в комиссии заменят другим человеком, следует из разговора с собеседником издания.

ЛДПР в Горизбиркоме сейчас представляет Валерий Николаев. Он стал членом комиссии, когда руководителем фракции ЛДПР в ЗакСе был Олег Капитанов. В 2019 году тогда еще депутат решил участвовать в выборах губернатора Петербурга. Во время избирательной кампании конкурент Капитанова Беглов предложил ему должность главы комитета по межнациональным отношениям. Капитанов согласился: снял свою кандидатуру с выборов и сложит мандат депутата.

Николаев и Капитанов вместе трудились еще в МО "Семеновский", где оба были депутатами. Меньше чем через год после ухода Капитанова в исполнительную власть, Николаев стал руководителем "Санкт-Петербургского дома национальностей", который подведомственен комитету по межнациональным отношениям. Правда с марта 2022 года должность занимает другой человек, но еще в январе Николаев вместе с Капитановым присутствовал на одном мероприятии.

Петербургские депутаты от ЛДПР отказались говорить ЗАКС.Ру, кого партия намерена выдвинуть в Горизбирком. Собеседники издания рассказали, что кандидатов у партии несколько. Один из них - заместитель координатора городского отделения ЛДПР по идеологической работе и член Горизбиркома с правом совещательного голоса Максим Стецура. Сам он в разговоре с ЗАКС.Ру подтвердил, что находится среди рассматриваемых кандидатур.

- Максим Стецура, наверняка, один из людей, рассматриваемых в члены Горизбиркома. Можно сказать, это такое небольшое, но повышение: из членов с совещательным голосом до члена с правом решающего голоса. <...> Возможен и такой вариант (назначение Стецуры в ГИК - прим. ЗАКС.Ру), но, я думаю, возможны и другие варианты, - сказал изданию депутат от ЛДПР Андрей Малков.

Он уточнил, что пока партия решение не приняла. Кто еще может быть кандидатом в Горизбирком от ЛДПР, Малков не сообщил.

Определилась со своим представителем в Горизбиркоме партия "Яблоко". Сейчас от нее в ГИКе присутствует Ольга Покровская. Она нередко критиковала решения, которые принимало большинство членов избиркома. Но в новый состав комиссии "Яблоко" решило ее не выдвигать, рассказал ЗАКС.Ру лидер фракции "яблочников" в ЗакСе Александр Шишлов. По его словам, партия намерена сделать членом Горизбиркома Павла Шапчица. Сейчас он входит в состав ТИК №30, куда его выдвинула Партия роста, и представляет "Яблоко" на различных судах.

Шишлов заявил, что "яблочники" очень благодарны Покровской за ее работу. Он сказал, что трудиться в Горизбиркоме достаточно сложно, и Покровская просила "Яблоко" освободить ее от этой обязанности. Партия пошла ей на встречу и выбрала нового человека для избиркома.

- Павел Анатольевич - человек очень опытный в избирательной системе. <...> Он очень опытный, квалифицированный человек. Я уверен, что он сможет защищать права не только кандидатов от партии "Яблоко", а также права избирателей - чтобы их голос был не искажен в ходе избирательных кампаний, - охарактеризовал Шапчица Шишлов.

Павел Шапчиц, фото ЗАКС.Ру

Он добавил, что "Яблоко" намерено настаивать на том, чтобы их представитель вошел в штат Горизбиркома. Ранее Покровская и некоторые другие члены ГИК неоднократно обращали внимание коллег на то, что важные решения в комиссии зачастую принимают кулуарно среди тех, кто входит в штат Горизбиркома. Сейчас "Яблоко" подготовило законопроект, который вводит возможность любому члены комиссии по желанию устроиться на работу в ГИКе, уточнил Шишлов.

Оставить прежнего представителя решила "Справедливая Россия - За правду", рассказала ЗАКС.Ру глава петербургского отделения партии Марина Шишкина. Сейчас членом ГИКа от эсеров является Екатерина Фесик. Она единственная из представителей парламентских партий работает в избиркоме на штатной основе.

Вероятнее всего не поменяется и член ГИК от КПРФ - Андрей Беляков, сказал ЗАКС.Ру руководитель партии в Петербурга Роман Кононенко. Он отметил, что коммунисты довольны работой своего представителя.

После выборов депутатов ЗакСа в 2021 году Беляков, Покровская и Фесик проголосовали против итогов голосования. Они указали на наличие множества нарушений во время кампании, а Беляков заявил, что не верит официальным цифрам в итоговом протоколе:

- Это просто фикция какая-то - то, что я подписал сейчас. Если бы была возможность не подписывать, я бы этот протокол не подписывал, потому что я не верю тому, что там написано. Этим цифрам я не верю.

София Саттарова