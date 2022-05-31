Петербургский единоросс предложил снабжать сигаретные пачки информацией о годовых тратах курильщика

Глава фракции "Единой России" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник предложил писать на сигаретных пачках информацию о том, сколько денег в годовом выражении тратит курильщик на вредную привычку, сообщило 31 мая RT. С соответствующей инициативой депутат обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и к главе Минздрава Михаилу Мурашко, передает СМИ.

Также информацию о годовых тратах Крупник предлагает размещать на упаковках иных никотиносодержащих товаров.

"В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу о размещении на упаковках сигарет (а также иных никотиносодержащих товаров) информации о суммарных годовых тратах "среднего" курильщика на свою вредную привычку", — говорится в обращении Крупника.

Депутат посчитал, что на табачных пачках могла бы размещаться информация о том, что средний курильщик в год тратит сумму, эквивалентную стоимости мобильного телефона или путевки на море. По его версии, нововведение могло бы стать "наглядным и действенным приёмом пропаганды здорового образа жизни".