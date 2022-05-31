"Единая Россия" остаётся самой богатой партией в Петербурге

Заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа на заседании комиссии 31 мая озвучил суммы расходований денег петербургскими отделениями политических партий в I квартале 2022 года, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. По словам Зацепы, всего отделениям партий поступило 28 млн рублей. Больше всего денег получила "Единая Россия" — почти 19 млн рублей, сообщил зампред ГИК. Он рассказал, что КПРФ поступило около 4 млн рублей, "Справедливой России — За правду" — чуть более 3 млн рублей, "Новые люди" — 1,7 млн рублей. Меньше миллиона получили остальные партии: ЛДПР — 331 тысячу рублей, "Яблоко" — 319,5 тысячи рублей, Партия Роста — 12 тысяч рублей, "Родина" — 1 тысячу рублей, следует из представленной презентации.

Основной источник дохода в 96% — поступление от центрального аппарата, сообщил Зацепа. Он добавил, что членские взносы составляют около 1%.

В презентации также сообщалось об источниках финансирования и израсходованных суммах. Зацепа отметил, что всего партии в I квартале 2022 года потратили 23 млн рублей. Из них 19,59 млн рублей ушли на содержание партийных аппаратов, уточнил зампред ГИК.

Напомним, в предыдущие отчетные периоды самая большая сумма доходов регулярно была у "Единой России". В частности, за IV квартал 2021 года она получила более 15 млн рублей, сообщали в Горизбиркоме. А на втором месте тогда было реготделение "Новых людей" — 3 млн рублей.

София Саттарова