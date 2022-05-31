В Петербурге изменили правила ведения работ по благоустройству

Правила производства земляных, ремонтных и отдельных работ в Петербурге подверглись изменениям, сообщила 31 мая Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Поправки были подготовлены по поручению губернатора Александра Беглова, они вступили в силу в понедельник.

"Теперь при изменении сроков и (или) зоны производства работ, указанных в ордере, заказчик должен оформить новый ордер. При этом новые сроки завершения работ и восстановления нарушенного благоустройства будут определяться с учетом выполненных этапов и графика производства работ", — сообщили в ГАТИ.

Сотрудники инспекции уточнили, что прежде возможность "продления" выданного ордера отсутствовала, а сама мера "направлена на снижение административной нагрузки и поддержку бизнеса в новых условиях". Само оформление документов будет производиться через портал госуслуг Петербурга.

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