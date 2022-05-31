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Новости 12:29

Медведев объявил об отсутствии у российских властей собственности за рубежом

фото ЗакС политика Медведев объявил об отсутствии у российских властей собственности за рубежом

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев поделился 31 мая в Telegram-канале своим мнением о санкциях со стороны западных стран. По мнению бывшего президента, налагаемые ограничения продиктованы ненавистью к России и направлены против народа, поскольку высшее чиновничество страны якобы не располагает никаким имуществом за рубежом.

Задаваясь вопросом, "кого всё-таки хотели наказать" авторы санкций, Медведев решительно отвергает возможность, что их целью могли стать российские власти. "Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать", — поведал чиновник.

По версии Медведева, санкции могли бы быть направлены против крупного бизнеса, но для российских предпринимателей "эти конфискации совсем не фатальны", поскольку "у них и в России много чего осталось".

"Вывод напрашивается отвратительный — эти санкции направлены именно против народа России", — заключает Медведев, добавляя, что "этот вывод обескураживает, но это, увы, так".

"Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем её жителям", — утверждает замглавы Совбеза, обвиняя страны Запада в ненависти к русской культуре и православию, а также перечисляя случаи противостояния различных стран Европы с российским государством. Резюмирует же Медведев призывом никогда "не прощать тех, кто ненавидит нас".

Ранее Великобритания ввела санкции против ближайшего окружения Владимира Путина с целью усилить давление на него.


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