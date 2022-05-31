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Новости 12:43

РКН объяснил блокировку сайта "Мемориала"* наличием фейков об армии

фото ЗакС политика РКН объяснил блокировку сайта "Мемориала"* наличием фейков об армии

Доступ к сайту правозащитного центра "Мемориал"* был заблокирован по требованию Генпрокуратуры из-за наличия там недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине, сообщили 31 мая в Роскомнадзоре в ответ на запрос ТАСС.

"По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзором был ограничен доступ к сайту Правозащитного центра "Мемориал"*. Основанием для ограничения доступа к указанному информационному ресурсу на территории РФ стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины", — приводит агентство ответ Роскомнадзора.

Накануне стало известно о полной блокировке сайта "Мемориала"*. В конце декабря 2021 года организация была ликвидирована решением Верховного суда. "Мемориал"* добивается отмены решения, однако до сих пор в этом не преуспел.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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