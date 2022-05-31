КПРФ не разрешили праздновать день рождения Пушкина в центре Петербурга

Администрация Центрального района Петербурга не согласовала КПРФ празднование Дня русского языка, которое партия проводит ежегодно 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

В ответе чиновников говорится, что в этот день в сквере на Пушкинской улице, где хотели собраться коммунисты, запланирован "Пушкинский поэтический марафон". Мероприятие включено в общегородской план празднования дня рождения великого русского поэта, уточняется в ответе администрации.

Представители КПРФ считают, что районным властям стоило предложить альтернативную площадку или другое время проведения праздника. Руководитель горкома компартии Роман Кононенко подчеркнул. что никакого отношения к политике их встреча не имеет.

- Планировалось выступление артистов, поэтов, должны были звучать стихи, песни, в том числе русские народные, - рассказал ЗАКС.Ру Кононенко.

Он также добавил, что КПРФ направила письмо организатором "Пушкинского поэтического марафона" с просьбой дать возможность выступить и своим представителям. По словам Кононенко, коммунисты 6 июня обязательно возложат цветы у одного из памятников Пушкину, а 3 июня фракция КПРФ организует в ЗакСе круглый стол, посвященный Дню русского языка.

Фото: ВКонтакте/КПРФ Ленинград