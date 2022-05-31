Митянина пожаловалась на неконтролируемый интернет

Петербургская уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина раскритиковала глобальную Сеть за вседозволенность и предложила в качестве альтернативы разговоры с детьми, передает 31 мая "Петербургский дневник".

В беседе с изданием Митянина объявила интернет своей "болью" и отрекомендовала "просто катастрофой". В качестве примера детский омбудсмен привела пример некоего мальчика, который якобы пришел к ней на прием и рассказал, что проводит в Сети по 19 часов ежедневно.

"Да, там легко добывается информация, но какого рода эта информация? — задалась Митянина вопросом. — Явно не для изучения западноевропейской живописи. Я считаю, что одна из глобальнейших проблем – неконтролируемый интернет. Я говорю в том числе о самоубийствах, наркотиках, треш-контенте. Когда ребенок долго смотрит на все это, у него разрываются границы дозволенного, формируется представление, что можно повторить".

Также уполномоченная связала две смерти подростков в феврале с влиянием интернет-контента. При этом никаких подтверждений своим словам она не привела.

В качестве альтернативы интернету омбудсмен предложила общение родителей с детьми. "Надо постараться задать хотя бы три вопроса вечером: как прошел твой день, что произошло с твоими друзьями и что произошло веселого. Сначала подросток будет отнекиваться, потом отвечать одним-двумя предложениями, но потом, может быть, возникнет эмпатия", — поделилась рецептом уполномоченная по правам ребенка.

Ранее Митянина уже обрушивалась с критикой на интернет-пространство. В предыдущий раз она высказывалась о Сети, выступая перед депутатами Заксобрания. Тогда же она заявила о недопустимости участия несовершеннолетних в публичных акциях.