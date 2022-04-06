Спасительница от интернета в Мариинском дворце

Анна Митянина (фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру)

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина выступила в ЗакСе 6 апреля. Она заявила, что подростков надо спасать от интернета и что несовершеннолетним не место на митингах, даже несмотря на то, что законодательство это разрешает. Часть доклада омбудсмена, похоже, могла быть позаимствована с сайта красноярского телеканала.

Анна Митянина имеет большой опыт выступлений в Мариинском дворце. До того как стать детским омбудсменом в 2020 году, она длительное время работала вице-губернатором по социальным вопросов. Практически каждый доклад Митяниной перед парламентом был ярким, особенно на фоне "парламентских часов" многих других чиновников. Чего стоит только ее ответ депутатам: "Моей любви хватит не только на всех петербургских детей, но даже на вас".

Отчет о проделанной в 2021 году работе Митянина начала с цитаты спикера ЗакСа Александра Бельского, а закончила цитатой политэмигранта, революционного демократа Александра Герцена.

Из всех высказываний Бельского уполномоченная выбрала фразу "Для того, чтобы не потерять будущее, надо вовремя корректировать настоящее". Во время доклада цитату вывели на экран вместе с портретом спикера. Вскоре фотографию сменили цифры - Митянина начала делиться статистикой. За год в аппарат уполномоченной поступило более 3,2 тысяч обращений. Меньше, чем в каждый из двух предыдущих лет. Зато растет количество обращений по вопросам социального обеспечения. В 2021-м их было 310. Всего в Петербурге на начало года были зарегистрированы 915 502 несовершеннолетних. Это число растет, хотя рождаемость в регионе третий год снижается, отметила омбудсмен.

- Это связано, конечно, с миграцией граждан из других регионов. И это связано с тем, что количество рожденных детей больше, чем количество детей, которые достигают совершеннолетия, - объяснила докладчица.

Митянина отметила, что больше становится семей с детьми-инвалидами. Пандемия, по ее словам, спровоцировала рост домашнего насилия и девиантного поведения, как детей, так и взрослых.

- Наши дети не находятся в безопасности - это иллюзия. Современный мир становится всё более опасным, - сказала она.

Особенно подробно докладчица остановилась на психологическом аспекте. Омбудсмен признала, что с институтом школьных психологов есть проблемы. Им часто не доверяют, а иногда качество оказываемой поддержкой оставляет желать лучшего, считает Митянина. Она отметила при этом и наличие интересных практик в учебных заведениях.

- Просто надо не ослаблять внимание, фиксировать. И на любые случаи неоказания психологической помощи в школе реагировать всем вместе, - призвала депутатов уполномоченная.

Очень много Митянина говорила об интернете. Она с сожалением констатировала, что дети все меньше общаются с родителями и все больше прислушиваются к мнению блогеров и других известных личностей, которые ведут социальные сети.

- Появилось новое интернет-пространство, оно объединяет реальный и виртуальные миры. И, кажется, становится альтернативой реальной жизни, - рассказала уполномоченная депутатам. - Знаете, о чем я думаю часто, когда размышляю о теме "Как нам спасти детей от интернета"? Вспомните, пожалуйста, взрослые люди, кто были образцами героев в нашем с вами детстве? Космонавты, летчики, врачи, учителя. А кто для наших детей авторитет? Блогеры, фотографы, дизайнеры, бизнесмены. Не успели мы, родители, выучить, чем отличается симпл-димпл от поп-ита, как приходится различать новые страсти - Хаги Ваги, Сиренеголовый. Это всё из интернета. Присутствие пугающих персонажей в детской культуре не новое. Мы помним в русских сказках и Бабу Ягу, и Кащея Бессмертного. Но знаете в чем главное отличие? С ними знакомили мы детей. А теперь дети рассказывают нам о том, кто их герой.

Отметим, что высказывания о героях из древнерусских сказок, а также о симпл-димпле и Хаги Ваги Митяниной практически дословно повторяют текст сюжета телеканала "ТВК Красноярск". 6 февраля там вышла публикация ""Детей захватил жуткий тренд": кто такие Хаги Ваги и Киси Миси" с точно такими же тезисами.

Еще одним объектом критики детского омбудсмена стали комиссии по делам несовершеннолетних. Их Митянина посчитала слишком репрессивными. Она объявила, что поставила задачу на 2022 год мониторить деятельность всех комиссий, чтобы можно было поставить оценку их работе.

- Что мне говорят подростки? К сожалению, я слышу это от них самих: "В чем прикол комиссии? Постоишь - тебя отчитают. Не на страхе, на стыде проедешь, а потом полгода спокойной жизни", - пересказала Митянина.

По ее мнению, комиссии должны начать привлекать к своей деятельности НКО и действовать профилактически, а не как репрессивный аппарат.

Самый требовательный к выступающим в Мариинском дворце депутат Борис Вишневский ("Яблоко") спросил детского омбудсмена о публикациях в СМИ, где рассказывалось о случаях привлечения несовершеннолетних в школах и детсадах к мероприятиям в поддержку спецоперации на Украине. Митянина ответила, что жалоб на это она не получала и нарушений прав ребенка в публикациях изданий не обнаружила. При этом от себя омбудсмен добавила, что несовершеннолетним не место на публичных мероприятиях, явно имея в виду в первую очередь протестные акции.

- У меня из окна виден "Ароматный мир". Так вот во время массовых мероприятий с учетом санэпидобстановки я видела очередь на улице. Что приводит меня к мысли, что скорее всего в толпе могут быть и люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием других психоактивных веществ, - заявила уполномоченная.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко уточнил, имеет ли Митянина в виду несанкционированные массовые акции. Он напомнил, что законодательство дает право участвовать в митингах любым гражданам вне зависимости от возраста, а 16-летние подростки по закону могут их даже организовывать. Омбудсмен была категорична.

- Любые публичные акции - это выражение мнения непосредственно, - объяснила Митянина. - Есть возможность представительство обеспечить, а есть возможность выразить мнение непосредственно, то есть выйти на митинг, шествие, манифестацию. Я как юрист абсолютно убеждена, что этим правом в Российской Федерации обладают только лица, достигшие полной дееспособности, достигшие 18 лет.

Очень скоро при ЗакСе откроется Молодежный парламент. Избраться в него могут граждане в возрасте от 16 лет. Корреспондент ЗАКС.Ру поинтересовался у спикера Александра Бельского, будут ли эти подростки в рамках парламентской деятельности выражать свое мнение непосредственно. Бельский в ответ заявил, что Митянина говорила исключительно об участии в несанкционированных акциях, а выражать свое мнение может любой человек.

Член КПРФ Александр Рассудов спросил у уполномоченной, будет ли оказана поддержка благотворительным фондам, работающим с больными детьми. С конца февраля эти организации лишились существенной части благотворительных взносов. Митянина посоветовала фондам подавать заявки на субсидии от комитета по социальной политике.

- Я на днях был в комитете по социальной политике и они попросили никого к ним не отправлять, - продолжил тему единоросс Алексей Цивилев. - По одной причине - они помогают бездомным, наркозависимым, трудным подросткам, инвалидам. На всю эту деятельность в год у них 35 млн. Сотни организаций, и по факту они ни чем не могут финансово помочь. Не считаете ли вы, что в следующем году стоит наполнить этот бюджет грантов?

- Напоминаю вам, что законы принимаете вы, - ответила Митянина.

Отметим, что с недавних пор вносить поправки в бюджет Петербурга депутатам стало сложнее. К проекту городской казны на 2022 год, в отличие от предыдущих лет, не одобрили ни одного предложения от парламентариев. Увеличить объем финансирования социальных НКО, в свою очередь, предлагали фракции "Яблока" и КПРФ. Смольный и "Единая Россия" были против.

Свой доклад Митянина завершила цитатой революционного демократа Александра Герцена: "Одна из отличительных характеристик нашего века состоит в том, что мы всё знаем и ничего не делаем. Надо бы иметь силу характера говорить и делать одно и то же".

















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников