Казна с единственной поправкой

Фото Михаила Масленникова.

Бюджет Петербурга во втором чтении приняли как никогда спокойно. Одобрили только одну поправку, губернаторскую. Даже большинство оппозиционеров, собственные предложения которых были отклонены, голосовали за документ от главы города.

Предложения губернатора

Второе чтение проекта бюджета Петербурга состоялось в Мариинском дворце в среду, 17 ноября. Обсуждение продлилось около 45 минут. За это время успели одобрить поправку губернатора и отклонить более десятка предложений оппозиционных депутатов.

О новеллах Александра Беглова ЗАКС.Ру рассказывал подробно. Значительные средства выделяют особой экономической зоне "Санкт-Петербург" и инновационному центру ИТМО "Хайтпарк". Увеличиваются субсидии для бюджетных учреждений. Более 6 млрд рублей добавляют комитету по здравоохранению. Большая часть этих денег должна пойти на закупку медицинского оборудования. Выделяются средства на жилищные программы. Председатель комитета финансов Алексей Корабельников во время состоявшегося двумя днями ранее заседания бюджетно-финансового комитета ЗакСа рассказал, что программы эти будут продлевать на следующий год. В ближайшее время Смольный должен выступить с соответствующими инициативами, сказал глава Комфина.

На развития метрополитена Беглов тоже добавляет, но в основном допфинансирование пойдет на работы по уже сданным объектам. При этом губернаторской поправкой в 2022 году уменьшается выделение средств на несколько перспективных станций. Например, на 500 млн - на "Шуваловский проспект", на 180 млн - на "Кудрово", 770 млн забирают у участка от "Путиловской" до "Каретной". С другой стороны, появляются расходы на строительство участка от "Казаковской" до "Сосновой поляны" той же Красносельско-Калининской линии.

Еще на этапе предварительного обсуждения на заседании БФК депутат от "Яблока" Борис Вишневский поинтересовался, почему предложения Беглова нельзя было предусмотреть сразу, при подготовке проекта казны к первому чтению.

- Работа над проектом бюджета ведется постоянно, - объяснил Корабельников. - Мы понимаем, что в рамках второго чтения возникают определенные моменты, которые нужно предусмотреть в бюджете. Мы видим сейчас, например, те объемы, которые заложены в федеральном бюджете, где нам нужно обеспечить софинансирование. Мы видим, какими возможностями мы располагаем по доходам.

Предложения главы города утвердили голосами 44 депутатов. Лидеры фракций "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ подтвердили, что тоже поддержали документ. "Против" были три парламентария. Имена этих людей ЗАКС.Ру узнать не удалось - на этот раз, в отличие от первого чтения, голосование было не поименным. А вот имя единственного воздержавшегося известно. Депутат Вишневский признался, что это был он.

Единственный голосовавший "против" проекта бюджета в первом чтении член фракции эсеров Михаил Амосов сказал ЗАКС.Ру, что его претензии никуда не делись и связаны они с закрытостью соглашений государственно-частного партнерства и договоров о перевозке в общественном транспорте.

Миллиарды на капремонт

В предыдущие годы следом за губернаторской обычно обсуждали поправку БФК. Это было коллективное перераспределение примерно 2% от проекта бюджета. Поскольку подавались предложения от имени парламентского комитета, отследить, кто именно из народных избранников инициировал выделение средств на ту или иную цель, было проблематично. Практика коллективной поправки в разных формах существовала со времен правления Анатолия Собчака.

Несколько раз случались скандалы и даже уголовные дела. Последний пример - дело единоросса из прошлого созыва Романа Коваля. Он находится в СИЗО по обвинению в получении взятки якобы за содействие в выделении бюджетных средств с помощью поправки БФК.

После того как новым руководителем ЗакСа стал бывший вице-губернатор Александр Бельский руководители обеих ветвей власти объявили, что практика непрозрачных предложений по бюджету прекращается. Но фракциям по-прежнему разрешили выступать со своими поправками. "Единая Россия", "Новые люди" и ЛДПР не стали пользоваться такой возможностью.

- Во-первых, "Единая Россия" очень плотно поработала на "нулевых чтениях", - объяснил ЗАКС.Ру председатель БФК, единоросс Михаил Барышников. - Плюс в губернаторской поправке были в том числе и наши замечания учтены.

Реализацию собственных предложений в поправке губернатора нашли и представители других фракций. Например, "Справедливая Россия - За правду", КПРФ и "Яблоко" предлагали выделить дополнительные средства Фонду капитального ремонта, чтобы избежать повышения взносов на капремонт с населения. Губернатор в своей поправке предусмотрел для фонда 3 млрд рублей. Именно такую сумму на этапе "нулевых чтений" просил жилищный комитет, утверждая, что это даст возможность не увеличивать взносы на капремонт с населения.

Если "яблочники" и эсеры свои поправки о софинансировании фонда отозвали, то коммунисты делать этого не стали.

- Мы предлагали больше средств направить на капремонт, чтобы точно не допустить роста тарифов. Эти повышения на 3 млрд не гарантируют, что у нас не произойдет рост платежей в Фонд капитального ремонта, - сказал ЗАКС.Ру лидер фракции КПРФ Роман Кононенко.

Ранее, на заседании БФК, председатель Комфина Корабельников сказал, что увеличение софинансирования еще не означает, что взносы решили не поднимать.

- Решение по тарифам - это решение не бюджетное, - сообщил Корабельников. - Это решение правительства города, которое, как мы неоднократно говорили, будет приниматься до 1 декабря.

С другой стороны, уже на пленарном заседании финансовый вице-губернатор Эдуард Батанов заявил, что поправкой губернатора удовлетворены все потребности жилищного комитета.

Непринятые поправки

За каждую из отклоненных поправок выступали по 11-13 депутатов. Примерно такая же картина была и в прошлом, шестом созыве. Парламентское большинство, как и в предыдущие годы, не голосовало никак и тем самым блокировало принятие.

КПРФ предлагала за счет резервного фонда выделить 152 млн рублей на субсидии спортшколам, детсадам и другим соцучреждениям, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. На социальные НКО также просили деньги в "Яблоке". Фракция подготовила сразу две поправки на эту тему, по линии комитетов по соцполитике и по культуре. В первом случае предлагалось выделить 39 млн за счет сокращения трат на украшение города к праздникам. Единоросс Барышников на это заявил, что праздничное оформление Петербурга способствует повышению "престижности" города. Во втором - высвободить 16 млн за счет сокращения расходов на социальную рекламу, отражающую "приоритеты и цели социально-экономического развития Российской Федерации в Санкт-Петербурге".

- Нужно не кричать "сахар-сахар", а класть его в чай, - сравнил депутат Вишневский.

"Яблоко" также призвало уменьшить софинансирование строительства "СКА Арены" на месте снесенного СКК "Петербургский". Город в 2022 году должен выделить на объект 10 млрд рублей. Сократить эту сумму предложила и "Справедливая Россия".

Всего эсеры подготовили семь поправок, две из которых отозвали после губернаторской. В частности, за счет резервного фонда предлагалось выделить 379,4 млн рублей на выплаты родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет и семьям, которые не смогли устроить своих детей в государственные школы и детсады. Еще 4,25 млрд - на закупку новой уборочной техники и на содержание дорог. Представители Смольного заявили, что денег на эти цели выделяется достаточно.

59,3 млн рублей "Справедливая Россия" просила направить на разработку и начало реализации городской программы в области обращения с отходами.

- Действительно принципиальные вещи в наших поправках были связаны с экологией, - заявила ЗАКС.Ру лидер фракции справороссов Марина Шишкина. - Мы настаиваем на том, что ситуация с раздельным сбором мусора в городе изменилась. Для этого нужны деньги и нужна программа.

Принять проект бюджета в окончательном, третьем чтении в Заксобрании пообещали уже через неделю, 24 ноября.

Сергей Еремеев