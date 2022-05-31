Baza: Расстеленный перед открытием путепровода газон увезли после церемонии с Бегловым

В Петербурге на Пулковском шоссе ненадолго появился и исчез газон, сообщила 31 мая Baza. Рабочие постелили покрытие незадолго до торжественной церемонии открытия путепровода, участие в которой приняли губернатор Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров.

После отъезда высоких гостей газон стали сворачивать в рулоны и увозить прочь, оставляя голую землю, утверждает Baza. Как пишет издание, теперь землю на том же месте будут засеивать.

Сам путепровод был открыт 26 мая, накануне празднования Дня города. Обращаясь к Белозерову, Беглов похвалил конструкцию, выстроенную, по его мнению, "в традициях ленинградской — петербургской архитектуры". "Он будет украшать наш город", — добавил о путепроводе губернатор.