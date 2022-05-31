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Экс-депутат ЗакСа Ленобласти Голиков получил условный срок за покушение на мошенничество

фото ЗакС политика Экс-депутат ЗакСа Ленобласти Голиков получил условный срок за покушение на мошенничество

Петроградский районный суд Петербурга приговорил бывшего депутата ЗакСа Ленинградской области Юрия Голикова, избранного от ЛДПР, к трем годам условного срока. Как пишет объединенная пресс-служба городских судов, наказание вынесли по уголовной статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Экс-депутата задержали в феврале прошлого года при получении 3 млн рублей от представителей ООО "Вега", занимавшихся благоустройством в Сертолово, которых он ввел в заблуждение. За указанную сумму народный избранник обещал защитить бизнесменов от уголовного преследования, которое якобы им грозило, и передать вознаграждение правоохранителям. К моменту получения наличных, большая часть которой была муляжом, предприниматели предупредили силовиков, в результате чего Голикова взяли с поличным и арестовали.

В областном парламенте Голиков в 2016-2021 годах был постоянным членом комиссии по ЖКХ и комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству.


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