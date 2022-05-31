Верховный суд позволил самооборону для защиты жилья

Верховный суд дал жильцам право на самооборону для пресечения незаконных попыток проникнуть в дом, даже если последние не сопряжены с насилием, сообщил 31 мая ТАСС со ссылкой на постановление пленума ВС.

Согласно документу, защита от ненасильственных посягательств может касаться не только уничтожения или повреждения чужого имущества, но также и случаев "незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица", не сопряженных с насилием или же с угрозами его применения. При этом правомерными подобные действия будут считаться при условии отсутствия превышения необходимой самообороны.

Также ВС расширил пределы применения самообороны, указав на то, что под понятие "состояние необходимой обороны" могут попадать попытки предотвратить нападение при наличии реальной угрозы. Кроме того, в постановлении говорится, что не могут считаться провокацией нападения "правомерные действия лица, в том числе направленные на пресечение нарушения общественного порядка".

Наконец, Верховный суд уточнил, что обвиняемый в превышении необходимой самообороны не обязан доказывать свою невиновность в суде, а сам суд при проверке "обязан исходить из принципа презумпции невиновности".

Ранее председатель Верховного суда призвал реже использовать наказания, связанные с лишением свободы.