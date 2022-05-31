Роскомнадзор опроверг замедление YouTube

РКН не предпринимал никаких мер по замедлению YouTube, трафик видеохостинга не ограничивался, сообщила 31 мая пресс-служба ведомства.

В опубликованном заявлении также говорится, что "в отношении издания, распространившего недостоверную и непроверенную информацию, будет проведена проверка и приняты установленные законом меры".

Днем во вторник издание 14News сообщило со ссылкой на источник в управлении РКН по Якутии о начале замедления YouTube. Каких-либо подробностей при этом не приводилось.

Ранее Роскомнадзор объяснил блокировку сайта "Мемориала"* наличием там фейков об армии.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента