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Новости 15:09

Поляков признал сложности с поставками автобусов для транспортной реформы

фото ЗакС политика Поляков признал сложности с поставками автобусов для транспортной реформы

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков признал 31 мая в интервью "Петербургскому дневнику" наличие вызванных санкциями трудностей с поставками новых автобусов для реализации транспортной реформы. Заявление прозвучало накануне старта ее второго этапа.

"Проблемы есть. Из-за введенных против России санкций автопроизводители столкнулись с рядом проблем, которые привели к нарушению логистических цепочек. Однако эти проблемы никак не повлияют на сроки реализации второго этапа модели", — заявил Поляков.

По словам главы комтранса, к настоящему моменту большинство из 693 автобусов, которые должны были выйти на улицы с 1 июня, поставлены и приняты перевозчиками. Что касается остальных, то "недостающий подвижной состав будет выпускаться на линии по мере поступления в парки перевозчиков с заводов-изготовителей". До этого момента на маршрутах будут работать старые автобусы.

Также Поляков коснулся вопроса безбилетников в общественном транспорте. По его словам, за неполные два месяца в Петербурге было задержано более 700 "зайцев" и "число безбилетников в среднем остается на прежнем уровне". Чиновник выразил надежду, что после пятикратного (с нынешних 500 до 2 500 рублей) увеличения штрафа за безбилетный проезд "пассажиры начнут проявлять большую сознательность".

В целом же Поляков объявил, что транспортная реформа идет "в установленных сроках" и с минимальной корректировкой сроков перехода отдельных маршрутов, невзирая на санкции против России.

Ранее Поляков заявил о том, что 1,3 миллиона пассажиров в Петербурге заплатили 10 рублей за поездку по "Подорожнику".


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