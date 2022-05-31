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Новости 16:55

Кабаева попала под канадские санкции

фото ЗакС политика Кабаева попала под канадские санкции

Экс-гимнастка, а ныне глава совета директоров Национальной Медиа Группы Алина Кабаева попала в санкционный список, опубликованный 31 мая властями Канады. Вместе с бывшей спортсменкой под ограничения попали еще 21 человек и четыре компании.

В частности, под санкции попали члены правления ВТБ и Сбербанка (в том числе покинувшие свой пост), а заодно и дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Екатерина и Лариса. Также в черный список вошли Инвестторгбанк и Росссельхозбанк, а также управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

"На каждое действие президента Путина, направленное на подрыв территориальной целостности Украины, Канада без колебаний примет соответствующие контрмеры. Канада будет неустанно добиваться ответственности за неоправданные действия российского режима. Мы на стороне Украины и ее народа", — говорится в сообщении канадского правительства.

Ранее Кабаева среди прочих попала под санкции Великобритании.


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