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Новости 17:14

Со среды поезда в метро Петербурга станут ходить реже

фото ЗакС политика Со среды поезда в метро Петербурга станут ходить реже

Петербургский метрополитен с 1 июня переходит на летний график движения поездов, рассказала во вторник пресс-служба подземки. Для пассажиров это означает увеличение интервалов в движении поездов.

"С целью оптимизации перевозок в летние месяцы размеры движения поездов на линиях метро во внепиковое время снижаются, интервалы между поездами изменяются незначительно. Наполняемость вагонов при этом останется в пределах установленной нормы — до 170 человек на вагон", — говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

Причина перехода на летний график кроется в снижении пассажиропотока — ученики и студенты уходят на летние каникулы, а многие петербуржцы переселяются за город. "Перед началом нового учебного года метрополитен вернется к графику транспортного обслуживания с большей интенсивностью движения поездов", — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно об одобрении заявки Смольного на получение инфраструктурного кредита на строительство двух веток метро. Речь идет о восьми миллиардах рублей.


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