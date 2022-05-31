Застывшие "Олимпийские надежды"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Стадион "Олимпийских надежд" около Удельного парка может быть передан под проект "Зенита", утверждали чиновники в начале весны. После активной кампании местных жителей против таких изменений, риторика властей изменилась - теперь рассматриваются несколько вариантов. Один из них представили инициативной группе, свои комментарии к нему они направили в общественный совет 27 мая.

Проблема в аварийности

Школа "Олимпийские надежды" и ее руководство располагаются на улице Савушкина, но у организации еще есть спортивная база, которая находится рядом с Удельным парком. На территории до недавнего времени проходили занятия разных секций, в основном на улице. Дети могли бесплатно заниматься в секциях конькобежного спорта, лыжного спорта, футбола, хоккея, велоспорта и легкой атлетики. А в выходные дни зимой большой каток был открыт для местных жителей.

"Олимпийские надежды" находятся в ведомстве комитета по физической культуре и спорту. Там сообщили ЗАКС.Ру, что организация в 2020-2021 годах провела техническое обследование зданий на спортивной базе. Они оказались аварийными и непригодными для проведения занятий, заявили в комитете.

Проверку зданий проводила ООО "Оценка технического состояния конструкций". Согласно результатам ее работы (отчет есть в распоряжении ЗАКС.Ру), 10 зданий признаны аварийными.

Среди обследованных зданий указан ледовый зал. В отчете экспертизы сказано, что конструктивный тип объекта - "бескаркасная с несущими кирпичными стенами". При этом, с виду ледовый зал больше похож на каркасный, а кирпичей в его строении не заметно. На это указывают и местные жители из инициативной группы по сохранению спортивной базы, сообщил ЗАКС.Ру участник группы Глеб Кошелев.

- Со слов директора "Олимпийских надежд", там проблема не в здании, а в холодильном оборудовании и плите, которая служит основанием и через которую морозильная установка работает. Но мы не знаем, насколько это так. Никаких документов у нас нет, - сказал Кошелев.

ЗАКС.Ру направлял запрос директору "Олимпийских надежд" Виталию Миланенко, но ответа не поступило. Издание связалось с руководителем учреждения по телефону, он ответил на вопросы, но попросил согласовать с ним цитаты - более суток от него нет известий. Материал публикуется без комментариев Малаенко, но ЗАКС.Ру все еще ждет ответов от него.

Еще одно здание в документах прописано как одноэтажное, хотя на фотографии ясно видно, что в нем три этажа. ЗАКС.Ру поинтересовался у комитета по физкультуре, устраивает ли ведомство полученный отчет по экспертизе - ответа не последовало.

По результатам проведенного исследования зданий их признали аварийными - решение приняла комиссия по вопросам признания нежилых зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, аварийными и подлежащими сносу, рассказали в комитете по физкультуре. Там уточнили, что было два заключения и в них вошли шесть зданий: ул. Аккуратова, дом 7а, литеры А, Б, В, К, Л, И. Среди них трехэтажное здание, которое в экспертизе обозначено как одноэтажное. Ледовый зал в перечень не вошел.

В комитете имущественных отношений местным жителям пояснили, что еще три здания, в том числе ледовый зал, не стоят на кадастровом учете. Одно из зданий признано историческим, поэтому его сносить вообще нельзя, добавили в КИО.

Так как большинство построек на территории спортбазы признаны аварийными, комитет по физкультуре решил, что занятия секций там проводить нельзя:

"В связи с выявленными в ходе технического обследования дефектами (в том числе деформацией фундамента и осадки грунтового основания) строительные конструкции объектов признаны аварийными. В этой связи проведение любых мероприятий, в том числе осуществление тренировочного процесса занимающихся Учреждения, на данных объектах небезопасно," - сказано в ответе ведомства на запрос ЗАКС.Ру.

Местные жители с таким заключением не совсем согласны. По словам Кошелева, признанные аварийными здания являются хозяйственными постройками, в которых занятия не проводились уже очень много лет.

Снова замаячил "Газпром"

Местные жители недовольны переводом секций в другие места. В группе "Спасем стадион "Олимпийские надежды" на ул.Аккуратова" они пишут, что некоторым родителям неудобно так далеко возить своих детей. Кроме этого, ряд секций передали "Академии Динамо", а там очень жесткий отбор, отмечает одна из представителей инициативной группы Светлана Шашкова:

"Были сокращены секции: хоккеисты, конькобежцы. Хоккеисты не вернулись на стадион, т к. перевели в "Академию Динамо", где принимают только сильных детей. Уже много детей потеряли возможность заниматься хоккеем и другим спортом. Школа сократила районный хоккей, где могли дети просто заниматься, не имея вышку, а имея желание. Транспортная доступность - 3 часа туда и обратно конькобежцам на Демьяна Бедного. Лыжникам вообще в Осиновую рощу. На стадионе занималось 1000 детей, а теперь 500 детей".

О переезде секций рассказывал в своем Telegram-канале вице-губернатор по культуре и спорту Михаил Пиотровский. В том же сообщении Пиотровский заявил, что спортбаза будет изменена при помощи "Газпрома".

"Сейчас с коллегами из "Газпрома" рассматриваем возможность создания нового универсального спорткомплекса на месте стадиона "Олимпийские надежды". Площадка может стать центром спортивной жизни сразу двух районов - Приморского и Выборгского".

На следующий день уже правительство Петербурга на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказало о планах по модернизации стадиона. Инициатива о помощи пришла от "Газпрома", заявили в правительстве:

"Новый спортивный объект, который предлагает построить ПАО "Газпром", будет отвечать всем современным требованиям".

О желании госкомпании помочь с улучшением спортивной базы, ведомства сообщали и в ответах на обращения местных жителей (есть в распоряжении ЗАКС.Ру). В КИО даже рассказали участнику инициативной группы Кошелеву, что землю спортбазы намерены передать под базу футбольного клуба "Зенит", а она располагается как раз по соседству:

"Профильными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга рассматривается вопрос по созданию учебно-тренировочной базы ФК "Зенит" в Удельном парке, в рамках которого предполагается перебазирование спортивной базы СПб ГБПОУ "Олимпийские надежды" (далее – Учреждение) <...> на иной земельный участок".

"Олимпийские надежды" должны сами подать заявление на уничтожение аварийных объектов, сообщили в КИО Кошелеву. Ведомство в ответе на запрос ЗАКС.Ру заявило, что пока подобных заявлений от школы не поступало.

Передача земли "Зениту" может пройти только после переезда спортбазы на новый земельный участок, уточнили в КИО. Там же добавили, что на новом месте планируется построить другой спортивный объект. В марте 2022 года зампред комитета по физкультуре Олья Иванова сообщила одной из местных жительниц, что перенести базу хотят на улицу Шаврова. Правда пока по этому участку идут судебные споры, заявила чиновница. В письме местной жительнице она не уточнила, о каких именно судах идет речь.

Местных жителей такой вариант не устроил. Они требуют оставить спортбазу на прежнем месте и отремонтировать аварийные здания за счет бюджета.

- Позиция города, а они, если говорить откровенно, манипулируют, такая: "Смотрите, какие страшные здания. Там плесень, трещины, крысы бегают - вообще ужас и кошмар". Мы с этим, в общем-то, не спорим, на счет именно этих зданий, в которых занятия не проводились лет 500 и сейчас там никто не занимается. Надо сносить, надо ремонтировать, надо строить что-то другое на их месте - мы не против, - сказал Кошелев.









Он уточнил, что местные жители не хотят закрытия двух катков. Один из них выступает еще "овалом" для легкоатлетов и лыжников, а внутри него летом организовано футбольное поле.

Сейчас инициативная группа собирает подписи в защиту стадиона. В их группе в социальной сети "ВКонтакте" сказано, что на 28 мая удалось набрать уже 2758 автографов.

Сбор подписей инициативная группа начала в марте. После активного привлечения внимания к проблеме жителей города и СМИ, исполнительные органы власти перестали говорить о планах по передаче земли "Газпрому". Теперь речь идет о рассмотрении нескольких способов реорганизации спортбазы, заявляют в ведомствах. Комитет по физкультуре 11 мая сообщил Кошелеву, что один из вариантов - "привлечение внебюджетных источников".

Об этом же ведомство рассказало в ответе на запрос ЗАКС.Ру в конце мая. При этом, в комитете отметили, что с внебюджетным источником проект может быть реализован быстрее:

"ИОГВ рассматриваются возможные варианты создания новой спортивной базы Учреждения, как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Однако учитывая необходимость в скорейшем создании такой спортивной базы, привлечение к реализации Проекта частного инвестора позволит достичь поставленной задачи в краткосрочной перспективе".

В пресс-службе комитета по инвестициям ЗАКС.Ру сообщили, что пока не получали никаких заявлений о передаче земли спортбазы под инвестиционный проект.

Первый эскиз

Вариант нового вида спортбазы уже есть, рассказал ЗАКС.Ру член инициативной группы жителей Кошелев. По его словам, 17 мая представителям группы позвонили и пригласили на заседание совета по спорту при комитете по физкультуре в тот же день. На этой встрече директор "Олимпийских надежд" Милаенко показал жителям предполагаемый план реконструкции спортивной базы, рассказал Кошелев.

Согласно плану (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), на месте спортбазы планируется создать легкоатлетический стадион с 6 дорожками на 250 метров и 2 дорожками для роллердрома в летнее время, а в зимнее - конькобежными. Внутри него хотят разместить две универсальные спортивные площадки. Рядом планируются многофункциональная спортивная площадка, место для сдачи нормативов ГТО, площадка с уличными тренажерами, универсальная спортивная площадка и сектор для прыжков в длину. Также в документы предусмотрены два поля для мини-футбола, крытый спортивный манеж, административное здание, гараж и парковка.

Кошелев отметил, что в плане нет большого открытого катка, а легкоатлетическая площадка слишком маленького размера. Новый вариант спортивной базы не подходит для работы регулярных секций, считает местный житель.

По его словам, инициативной группе предложили внести свои корректировки к проекту. Их жители направили 27 мая, сказал Кошелев.

В обращении инициативная группа не соглашается с тем, чтобы взять предложенный план за основу. Жители требуют сохранить легкоатлетический овал с длиной дорожки 400 метров и открытый конькобежный каток с длиной дорожки 333 метра. Также они хотят оставить ледовый зал и просят его отремонтировать, если это необходимо. Если "Олимпийские надежды" хотят построить крытый футбольный манеж, то для этого на территории базы достаточно свободной земли, считают местные жители:

"<...> площадь Спортивного комплекса позволяет осуществить возведение данного объекта, включая футбольное поле, соответствующее по размерам стандартам FIFA <...> в северо-западной части Спортивного комплекса либо внутри легкоатлетического овала. При этом нет необходимости ликвидации крытого и открытого катков и легкоатлетического овала".

По мнению инициативной группы, есть возможность создать и другие объекты без серьезных изменений базы. Из письма местных жителей следует, что они надеются на сохранение спортивных секций конькобежного спорта, легкой атлетики, лыжного спорта, велоспорта, хоккея.

Как и когда инициативная группа получит ответ от исполнительных органов власти, пока неизвестно, отметил Кошелев. Он отметил, что местные жители надеются на продолжение диалога.

София Саттарова, фото Михаила Масленникова