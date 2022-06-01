Директор "Олимпийских надежд": Не понимаю позицию инициативной группы по сохранению стадиона

Директор "Олимпийских надежд" Виталий Милаенко ответил на вопросы ЗАКС.Ру по ситуации со стадионом организации, который планируют реконструировать - возможно, за счет инвестора с передачей ему земли. В разговоре с изданием Милаенко пояснил, что согласен с результатами экспертизы. В Ледовом зале технологическая конструкция и оборудование находятся в неудовлетворительном состоянии, считает руководитель учреждения.

Милаенко сообщил, что признанные аварийными здания использовались ранее для отделений хоккея, лыжного спорта, лёгкой атлетики, футбола и велоспорта. В других строениях были раздевалки и туалеты, рассказал директор организации.

По словам директора "Олимпийских надежд", на стадионе сейчас работают четыре отделения. Занятия проходят одновременно и на базе, и в новых местах, уточнил Милаенко. Он добавил, что пока нет решения о сроках окончательного перевода секций в другие места.

Директор "Олимпийских надежд" сообщил, что решение о проведении реконструкции за счёт бюджетных средств принимается органами исполнительной власти.

⁃ Принятого решения ещё нет. Рассматривается вопрос о реконструкции за счёт инвестора. Мы на тренерском совете нашего учреждения написали техническое задание: какие объекты спорта нам необходимы для дальнейшего развития "Олимпийских надежд". Учреждение это представило на публичное обсуждение в общественный совет, - рассказал Милаенко.

Он сообщил, что не разделяет и не понимает позицию инициативной группы и не видит здравых аргументов. Здание признано аварийным, на сегодняшний день там нет элементарных условий для занятий спортом: раздельных раздевалок, душевых кабин, сказал руководитель организации.

- Я, как руководитель учреждения "Олимпийские надежды", заинтересован, чтобы наши спортивные объекты соответствовали всем нормам и правилам, чтобы наши дети занимались спортом в комфортных условиях. Если мы говорим про массовый спорт, то это немного не к нам. Есть центр физической культуры и спорта Приморского района, который занимается массовым спортом. У нас другие цели и задачи по уставу. Когда наши объекты спорта свободны, мы с радостью ждём жителей города для занятий спортом. И с этой целью мы хотели бы провести реконструкцию, чтобы не только профессиональные спортсмены занимались, но и жители города, - сказал Милаенко.

Напомним, здания на территории стадиона "Олимпийских надежд" признали аварийными, но у местных жителей возникли вопросы. Также они против перевода секций по другим адресам и передачи земли Газпрому. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова