"Теперь они нерукопожатные": Критически отозвавшихся о "спецоперации" приморских коммунистов исключили из фракции

Депутаты КПРФ Заксобрания Приморского края решили исключить из фракции своих коллег Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу за то, что они якобы дискредитировали партию, выступив во время одного из заседаний с критикой военной "спецоперации", делится "Коммерсант". Примечательно, но коммунистов исключили в их отсутствие, не дав возможности объясниться.

По словам первого секретаря крайкома, главы фракции КПРФ в приморском ЗакСе Анатолия Долгачёва, официальная позиция компартии — это поддержка военных событий на Украине.

"Эти депутаты дискредитировали нашу партию своим демаршем, поэтому им не место в наших рядах. Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей", — представил свою позицию по вопросу Долгачёв.

Васюкевич о собственном исключении из фракции узнал от позвонившего ему журналиста "Ъ". "Ну исключили и исключили. Будем с Шульгой независимыми депутатами", — высказался он.

Напомним, что с критикой "спецоперации" Васюкевич и Шульга выступили на заседании Заксобрания Приморья в прошлую пятницу. С места и под неодобрительные ремарки коллег они зачитали обращение к действующему президенту России.