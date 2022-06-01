В Петербурге стартовал второй этап транспортной реформы

Начиная со среды, 1 июня, в городе на Неве начинается второй этап транспортной реформы. Так, с её стартом в ряде районов Петербурга появятся 20 новых маршрутов автобусов, изменятся трассы движения 16 автобусов, закроется 1 социальный и 32 коммерческих маршрута с их полной заменой.

На 94 маршрута (в дополнение к 97 маршрутам с первого этапа реформы) поставят 693 новых автобуса, которые будут работать на газе. Кондукторов на данных маршрутах не будет. Пассажиры обязаны будут оплатить проезд сразу после входа в салон, воспользовавшись проездными билетами, банковской картой или купив разовый QR-билет.

Двери автобусов, работающих без кондукторов, будут помечены специальными оранжевыми наклейками.

Ознакомиться с изменениями на маршрутах можно тут.

Напомним, транспортная реформа в Северной столице началась 1 апреля, всего запланировано три этапа, к реализации последнего приступят 15 июля. Ожидается, что с городских магистралей должны будут исчезнуть все маршрутки.

Днём ранее, 31 мая, глава комитета по транспорту Кирилл Поляков признал наличие вызванных санкциями трудностей с поставками новых автобусов для реализации транспортной реформы.