Депутаты не поддержали запрос Вишневского губернатору по Охтинскому мысу

На заседании Законодательного собрания 1 июня депутат от "Яблока" Борис Вишневский предложил коллегам направить запрос губернатору Петербурга Александру Беглову, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Парламентарий сообщил, что все еще не решена судьба Охтинского мыса, где "Газпром" намерен построить собственное здание. На территории мыса сохранились части новгородского укрепления и двух шведских крепостей Ниеншанц и Ландскрона, напомнил Вишневский.

По его словам, он уже неоднократно обращался к вице-губернатору по культуре и спорту Борису Пиотровскому. Депутат заявил, что так и не получил ответа: что именно и как планируется сохранить при застройке.

Поэтому "яблочник" предложил коллегам адресовать вопросы губернатору. Депутат от "Единой России" Денис Четырбок призвал парламентариев не голосовать за запрос. Он заявил, что в документе есть вопросы, которые ранее не задавались Пиотровскому. Это следует из фразы Вишневского в запросе: "возникают новые вопросы", считает Четырбок. По его мнению, это нарушает установленные правила, и такой запрос утверждать нельзя. Единоросса поддержало юридическое управление ЗакСа, а Вишневский заявил, что составил запрос в полном соответствии с законом. Однако большинство депутатов решили не поддерживать его желание обратиться к губернатору.

София Саттарова