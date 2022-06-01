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Новости 1 июня, 11:08

На Митрохина составили два протокола, ему грозит арест на 30 суток

фото ЗакС политика На Митрохина составили два протокола, ему грозит арест на 30 суток

Столичные полицейские составили на депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, задержанного накануне во время встречи с горожанами, два административных протокола. Как сообщает пресс-служба партии "Яблоко", политику вменили две статьи: "самоуправство" и "повторное нарушение установленного порядка организации или проведения митинга".

По второму протоколу член федерального политкомитета "Яблока" рискует на 30 суток оказаться в спецприемнике. Судебное заседание назначили на четверг, 2 июня.

На встрече, в ходе которой Митрохин был задержан, он обсуждал с жителями Хамовников прокладку коммуникаций для будущей элитной недвижимости, вызывающую недовольство у местных жителей.

фото: страница Сергея Митрохина в соцсети


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