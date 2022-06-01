На Митрохина составили два протокола, ему грозит арест на 30 суток

Столичные полицейские составили на депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, задержанного накануне во время встречи с горожанами, два административных протокола. Как сообщает пресс-служба партии "Яблоко", политику вменили две статьи: "самоуправство" и "повторное нарушение установленного порядка организации или проведения митинга".

По второму протоколу член федерального политкомитета "Яблока" рискует на 30 суток оказаться в спецприемнике. Судебное заседание назначили на четверг, 2 июня.

На встрече, в ходе которой Митрохин был задержан, он обсуждал с жителями Хамовников прокладку коммуникаций для будущей элитной недвижимости, вызывающую недовольство у местных жителей.

фото: страница Сергея Митрохина в соцсети