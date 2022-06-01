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Петербургские депутаты хотят видеть на ценниках стоимость продуктов за литр и кг

фото ЗакС политика Петербургские депутаты хотят видеть на ценниках стоимость продуктов за литр и кг

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 1 июня предварительно одобрили обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Автор письма — парламентарий от "Единой России" Антон Соловьев.

В обращении указывается на то, что производители товаров нередко продают продукты в упаковках дробных величин (0,92 л, 900 гр., 0,375 кг и т. п.). Покупателю так сложно вычислить, какой товар ему купить выгоднее, отмечается в обращении: "Кажущаяся на первый взгляд дешевизна продукта может в итоге привести к переплате, в результате чего потребитель чувствует себя обманутым".

Поэтому в письме депутаты предлагают Мишустину обязать производителей писать на ценниках стоимость товара в общепринятой единице измерения. Это может быть 1 литр, 1 килограмм и другое, поясняется в обращении. 

Тогда покупатель сможет определить выгоду при любой "экзотической упаковке", считает Соловьев. По его мнению, это не увеличит нагрузку на продавцов, ведь они вполне успевают менять ценники на акционные продукты или переоцененные товары.

Беспартийный депутат Михаил Амосов поинтересовался у единоросса, зачем подобные ценники будут нужны в винном магазине, где все бутылки стандартно 0,75 литров. Соловьев на это отшутился, но мысль развил руководитель фракции КПРФ Роман Кононенко.

Он привел в пример магазин "Лента", у которого на ценниках уже сейчас может быть три цены: стандартная, со скидочной картой и с "детской" картой. Если к ним добавить стоимость за установленный стандарт, то будет уже шесть цен, отметил Кононенко. Соловьев же продолжил настаивать на том, что сейчас местным жителям неудобно — им приходится ходить по магазину с калькулятором.

За принятие обращения за основу проголосовали 36 депутатов. Против выступили 3, еще столько же воздержались. Поправки к документу будут принимать до 10 июня.

София Саттарова


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