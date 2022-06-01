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Новости 11:25

Мандат Жириновского достался депутату Госдумы предыдущих созывов Андрею Свинцову

фото ЗакС политика Мандат Жириновского достался депутату Госдумы предыдущих созывов Андрею Свинцову

Центризбирком на заседании 1 июня решил передать мандат скончавшегося экс-лидера фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Жириновского его 43-летнему однопартийцу Андрею Свинцову. Как сообщает пресс-служба ЦИК, на выборах Свинцов возглавлял федеральный список по региональной группе № 41 (Подмосковье). Он также был депутатом Госдумы VI и VII созывов (2011–2021 годы). Telegram-канал Avtozak live указывает, что именно он создал партийный канал ЛДПР ТВ.

Напомним, что Жириновский скончался на 76-м году жизни в апреле от последствий коронавируса. С конца января и до самой смерти он не показывался на публике. Его преемником и во главе партии, и во главе думской фракции ЛДПР стал глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

фото: ldpr.ru


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