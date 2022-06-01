Милонов привёз жителям ЛНР гуманитарную помощь

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов привёз в расположенные на территории самопровозглашённой Луганской народной республики населённые пункты Первомайск, Попасная и Борщеватое гуманитарную помощь, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

В село Борщеватое, в частности, доставили бензогенератор, который местным жителям подарил петербургский ФГКУ "Центр по обеспечению деятельности федерального казначейства".

В ответ чиновники ЛНР направили Милонову, его коллеге по Госдуме Сергею Боярскому и городским предпринимателям благодарственные письма.

Напомним, ранее Милонов предложил возвести монумент в честь "спецоперации", проводимой на Украине.