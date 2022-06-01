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Новости 12:09

Первый в России приговор по делу о фейках про армию стал денежным взысканием

фото ЗакС политика Первый в России приговор по делу о фейках про армию стал денежным взысканием

Суд в Забайкалье вынес первый в России приговор по статье 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), передает "Коммерсант". Решение вынесли в отношении администратора сообщества в соцсетях под названием "Я живу в руинах" Петра Мыльникова, которому достался штраф в размере 1 млн рублей.

По версии следствия, Мыльников публиковал сфальсифицированные документы, выдавая их за официальные документы Минобороны. Свою вину он признал и раскаялся.

На сегодняшний день известно о 52 возбужденных делах по статье 207.3 УК, по одной из частей которой предусматривается наказание вплоть до 15 лет заключения. Напомним, что закон, благодаря которому в КоАП и УК появились статьи о дискредитации армии и фейках про армию соответственно, был принят Федеральным собранием и подписан президентом в один день 4 марта.


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