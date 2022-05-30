Громкое дело за "тихий протест"

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Василеостровский суд Петербурга 30 мая продлил пребывание в СИЗО Александры Скочиленко. За замену ценников в магазине "Перекресток" ее обвиняют в распространении "фейков" о российской армии. ЗАКС.Ру пообщался с друзьями и знакомыми обвиняемой, которые пришли ее поддержать.

Аншлаг в коридоре суда

Музыкант и художница Александра Скочиленко находится в СИЗО уже полтора месяца. На воле друзья, знакомые и совсем неизвестные люди ведут кампанию в ее поддержку. За освобождение Скочиленко запустили сразу два сайта, Telegram-канал и петицию, которую менее чем за неделю подписала 61 тысяча человек.

Внушительная группа поддержки собирается и на каждом судебное заседание. Еще ни разу ни одного из слушателей в зал не допустили. Не случилось чуда и 30 мая, когда Василеостровский суд продлевал арест.

31-летняя Скочиленко - первая в Петербурге и одна из первых в стране обвиняемых по статье о распространении недостоверной информации о действиях вооруженных сил России (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Закон о "фейках" по инициативе "Единой России" приняли после начала "специальной военной операции" для борьбы на информационном фронте.

Скочиленко грозит до 10 лет колонии за замену реальных ценников в магазине "Перекресток" на замаскированные под них листовки на тему событий на Украине. Следствие считает, что на листовках была представлена заведомо ложная информация о Вооруженных силах России.

Скочиленко не отрицает, что развешивала листовки. Однако не считает, что распространяла заведомо ложную информацию и вину свою отрицает.

Будущий "двойник" из ТИК

Большинство из примерно 60 пришедших на суд к Скочиленко лично обвиняемую не знали. Они руководствовались чувством солидарности и желанием хоть как-то продемонстрировать свое отношение к громкому делу. Некоторые для этого даже приехали из других городов. Были и хорошие друзья Скочиленко, а также люди в разное время пересекавшиеся с ней в различных проектах. Ее знают как художницу, музыканта и журналистку.

Еще 10 лет назад Скочиленко снимала на видео городские события, в том числе протесты за честные выборы в конце 2011 - начале 2012 годов.

Психолог Мария Рузина, активно участвовавшая в то время в экологическом движении Петербурга, вспоминает, что впервые увидела Скочиленко на одной из таких зимних акций:

- Мы тогда только-только образовывали то, что потом стало "зеленой колонной". Ей было все интересно, но особенно интересно, что здесь собрались люди, которые принимают всех в защиту зеленых зон, в защиту синих зон и следят, чтобы не было никакой политической символики. Девочка нас все время снимала. Я ее спросила, зачем? Она говорит: "Вот, собираю вообще всё, а у вас интересно". Я попросила сделать нам тогда репортаж, и она сделала.

Несколько лет Скочиленко снимала и монтировала видеосюжеты для "Бумаги". В основном, об уличных акциях. Во время муниципальных выборов 2014 года, будучи журналистом, она пыталась попасть на процедуру передачи бюллетеней из ТИК № 2 в участковые комиссии. Одна из присутствовавших на том мероприятии членов территориального избиркома рассказывала, что членов нижестоящих комиссий там якобы учили работать со списками избирателей так, чтобы можно было проголосовать дважды. Скочиленко на это совещение не пустила полиция. Ее задержали и более 12 часов продержали в различных отделениях. К слову, ТИК № 2 в то время руководил Виктор Быков, спустя 7 лет ставший одним из "двойников" депутата Бориса Вишневского из "Яблока".

"Очень боялась за людей..."

Несмотря на свое неравнодушие, Скочиленко сложно отнести к тем, кого принято называть активистами, утверждает ее друг Алексей Белозеров.

- Конечно, она не активистка. Она не ходит на митинги, как на работу. У Саши просто есть отчетливая гражданская и человеческая позиция. Если она понимала, что дело зашло настолько далеко, что позицию надо выразить публично, она выходила, - говорит Белозеров.

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В 2014 году Скочиленко выпустила "Книгу о депрессии", комикс, в основу которого лег личный опыт борьбы с биполярным аффективным расстройством. Книга широко разошлась в интернете. Ее перевели на несколько языков, а автора стали приглашать в качестве эксперта на тематические мероприятия.

- "Книга о депрессии" - самый известный ее комикс. Но есть и другие. Три из них мы хотим издать, сейчас собираем на это необходимую сумму, - рассказывает подруга Скочиленко Софья Субботина. - Еще у нее был проект - сделать ремонт только силами женщин. Была комната без всего. Мы там сами делали проводку, вешали гипсокартонные плиты на потолок, люстру, монтировали шкафы. Она научилось всему этому. Ей хотелось делать все своими руками.

В СМИ Скочиленко часто представляют художницей, но сама она считает себя в первую очередь музыкантом, утверждает член творческого объединения "Лисьи пляски" Сергей Гуров. Девушка писала песни, устраивала квартирники и музыкальные джемы. "Лисьи пляски" сотрудничали с ней в рамках театральной постановки "Песни Песней". Премьера спектакля должна была состояться 23 февраля, но ее перенесли на 27-е.

- Саша была очень в очень взволнованном состоянии, она постоянно говорила про детей из Украины, что она не сможет смотреть им в глаза, что она должна что-то делать, чтобы они знали, что она их не бросила. Она это воспринимала очень лично, - вспоминает Гуров об одной из последних репетиций.

В 2019-2020 годах Скочиленко учила детей киносъемкам и актерскому мастерству в летнем лагере в Закарпатье. По словам Софьи Субботиной, хотя в последние годы ее подруга практически не занималась никакой публичной общественной деятельностью, боязнь за людей из Украины, которых она знала лично, вновь сподвигла ее к активности.

- Эти дети ее очень любили. Они прекрасно к ней относились. Ей было страшно думать о происходящем с ними. Она очень боялась за людей из Украины, которых лично знает, - объясняет Субботина.

Листовки под видом ценников были формой "тихого протеста" в первые недели "специальной военной операции". Несколько человек получили за них административные наказания. В отношении Скочиленко завели уголовное дело. Возможно, из-за того, что на ее стикерах были не лозунги, а утверждения.

Обвиняемая будет находиться под арестом как минимум до 1 июля. Защита планирует обжаловать избранную меру пресечения.

- Но с учетом, как мы знаем, сроков апелляции, боюсь, что она состоится уже после того, как следователь выйдет с новым ходатайством о продлении, - говорит адвокат Дмитрий Герасимов.

8 июня Скочиленко отправят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая продлится как минимум три недели. Герасимов ожидает, что в лучшем случае следствие закончится в конце июля.

Сергей Еремеев / фото