В Совфеде предположили, что референдумы о вхождении в РФ Донбасса, Херсона и Запорожья могут пройти в течение года

Сенатор Сергей Цеков, представляющий в Совете Федерации Крым, высказал мнение, что народные плебисциты о вхождении в состав РФ Донбасса, Херсона и Запорожья могут пройти в течение года, делится РИА "Новости".

"Абсолютно согласен, что эти регионы должны быть с Россией. Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это изначально русские территории", - уверен Цеков.

Процесс по проведению референдума в обозначенных областях Украины, полагает сенатор, будет "довольно быстрым, в течение года".

Напомним, ранее стало известно, что на подконтрольных российским войскам Запорожской и Херсонской областях Украины вводят российский телефонный код "+7".