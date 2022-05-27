В Запорожской и Херсонской областях Украины вводят российский телефонный код "+7"

На территориях украинских Запорожской и Херсонской областей вводят российский телефонный код "+7", уведомил РИА "Новости" советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"По моей информации там уже работают новые операторы связи", - заявил чиновник.

Крючков отметил, что, по его мнению, украинский код "+380" якобы должен "уйти в прошлое". Он добавил также, что в магазины сотовой связи в Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже поступили в продажу российские пакеты операторов.

В администрации Запорожской области, которую установила Россия после своего вхождения в регион, также подтвердили информацию о вводе номеров РФ.

"Запорожская область переходит на российский телефонный код "+7". В продажу уже поступили sim-карты с номерами, которые начинаются на "+7", - приводит РИА "Новости" заявление члена совета военно-гражданской администрации Владимира Рогова.

Напомним, 25 мая Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.

Ещё ранее замглавы областной военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении подготовить обращение о примыкании украинского региона, занятого российскими войсками, к РФ.