ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:18

Путин подписал указ об упрощённой выдаче гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей Украины

фото ЗакС политика Путин подписал указ об упрощённой выдаче гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке приёма в гражданство РФ жителей ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины, делится пресс-служба Кремля. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания, то есть со среды, 25 мая.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что начиная с середины февраля заявления на получение российского гражданства подали 12 тысяч жителей Донецкой и Луганской республик. В Ленобласти, в свою очередь, отчитывались, что на российские паспорта претендуют порядка 150 беженцев, прибывших из Мариуполя.

Не так давно замглавы областной военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении подготовить обращение о примыкании украинского региона, занятого российскими войсками, к РФ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама