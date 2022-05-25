Путин подписал указ об упрощённой выдаче гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке приёма в гражданство РФ жителей ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины, делится пресс-служба Кремля. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания, то есть со среды, 25 мая.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что начиная с середины февраля заявления на получение российского гражданства подали 12 тысяч жителей Донецкой и Луганской республик. В Ленобласти, в свою очередь, отчитывались, что на российские паспорта претендуют порядка 150 беженцев, прибывших из Мариуполя.

Не так давно замглавы областной военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении подготовить обращение о примыкании украинского региона, занятого российскими войсками, к РФ.