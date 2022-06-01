Петербургские экоактивисты нашли крупную свалку на северо-западе Невского района

Активисты из движения "Зеленый фронт" сигнализировали о залежах строительных отходов, скопившихся вдоль Фаянсовой улицы в Петербурге под железной дорогой. Проведя инспекцию, общественники отправили ее материалы в администрацию Невского района.

"Лом пеноблоков, пиломатериалов, емкости из-под строительных смесей и автомобильные покрышки - все это как организованными кучами, так и хаотичным образом размещено вблизи железнодорожной насыпи", - описал увиденное лидер организации Сергей Виноградов.

По его наблюдениям, Невский район становится все более замусоренной частью города: после того, как растаял снег, на правом берегу Невы единомышленники Виноградова обнаружили целое множество новых свалок.

фото: Зеленый фронт