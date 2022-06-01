Бельский о Мариуполе: Сначала туда надо направить профессионалов

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на брифинге 1 июня отвечая на вопрос "Фонтанки" о восстановлении Мариуполя отметил, что в первую очередь городу нужны хорошие специалисты. Они должны определить, что и как восстанавливать, считает Бельский.

- Все задаются вопросом финансирования и количества денег, но в первую очередь я бы рассматривал вопрос о том, что там должны появиться профессионалы, которые понимают, что там делать, как восстанавливать этот город, что можно восстановить, что — нет. В первую очередь это будет зависеть от экспертизы, которую сделают, - сказал спикер. - Мы все с вами понимаем на сегодняшний момент: проблем достаточно много. Фактически нужно будет восстанавливать практически всю инфраструктуру, которая тем или иным образом была повреждена.

По его мнению, уже после работы специалистов станет понятно, чем Петербург может помочь Мариуполю. Решением вопроса будет заниматься специальная рабочая группа, заявил Бельский. Он добавил, что в нее войдут и депутаты ЗакСа.

Также у спикера поинтересовались, планирует ли он поездку в Мариуполь. Бельский ответил, что поедет, если его туда пригласят.

Напомним, здания в Мариуполе были разрушены после начала так называемой "специальной военной операции" России на Украине. Пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова 24 мая сообщила, что два города планируют стать побратимами. Соглашение подписали 1 июня — Беглов приехал туда лично.

София Саттарова