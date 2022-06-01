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Новости 12:01

Беглов лично приехал в Мариуполь для подписания соглашения о побратимстве с Петербургом

фото ЗакС политика Беглов лично приехал в Мариуполь для подписания соглашения о побратимстве с Петербургом

Петербургский градоначальник Александр Беглов лично прибыл в Мариуполь, где подписал соглашение о побратимстве с Северной столицей. Видеозапись, зафиксировавшая данный акт, опубликована в Telegram-канале пророссийского главы украинского города Константина Иващенко.

В церемонии, которая проходила в местной филармонии, также принимали участие руководитель самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

На прошлой неделе Беглов выразил стремление помочь украинскому городу подготовиться к зиме, а также провести в нём иные восстановительные работы. Перед этим стало известно о грядущем подписании договора о побратимстве между этим украинским городом и Петербургом. Восстанавливать Мариуполь будет специальный фонд "Победа".


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