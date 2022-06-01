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Новости 13:54

Белорусские силовики пообещали не пытать Пинчук в случае экстрадиции

фото ЗакС политика Белорусские силовики пообещали не пытать Пинчук в случае экстрадиции

Генеральная прокуратура Республики Беларусь прислала в Горсуд Петербурга гарантии того, что к белоруске Яне Пинчук не будут применены пытки после ее высылки на родину.

Решение об экстрадиции ранее приняла российская прокуратура. Защита Пинчук 1 июня обжалует его в Горсуде.

Письмо генпрокуратуры Беларуси зачитали в ходе судебного заседания. Судья Ирина Фурманова спросила у Пинчук, почему та считает представленные гарантии недостаточными. Несколько слушателей после этого засмеялась. Одного из них выгнали из зала.

Правоохранительные органы Беларуси обвиняют Пинчук по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе о разжигании социальной вражды или розни и создании экстремистского формирования. Её считают администратором протестного Telegram-канала "Витебск 97%". В Беларуси его признали экстремистским. Она признала, что состояла в активистских чатах, но заверила, что не администрировала их и ничего экстремистского не делала. 

Пинчук находится в СИЗО-5 "Арсеналка" с ноября 2021 года. Уже после ареста ей отказали в предоставлении политубежища.

Сергей Еремеев


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