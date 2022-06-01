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Новости 14:24

Горсуд Петербурга одобрил выдачу Беларуси обвиняемой в администрировании протестного канала

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга одобрил выдачу Беларуси обвиняемой в администрировании протестного канала

Городской суд Петербурга 1 июня отклонил жалобу гражданки республики Беларусь Яны Пинчук о ее экстрадиции на родину.

В Беларуси Пинчук обвиняют по нескольким уголовным статьям, в том числе о разжигании социальной вражды или розни и создании экстремистского формирования. Правоохранительные органы соседней республики считают ее администратором Telegram-канала "Витебск 97%". В Беларуси его признали экстремистским.

Пинчук признает, что состояла в активистских чатах, но утверждает, что не создавала и не администрировала их.

Адвокат Мария Беляева настаивала на том, что в случае выдачи на родину ее подзащитной могут грозить пытки и преследования по надуманным обвинениям.

Генпрокуратура Беларуси прислала в Горсуд гарантии того, что пытать Пинчук не будут и что уголовные дела в отношении нее не связаны с политическим преследованием. Сама гражданка Беларуси заявила, что не доверяет этим бумагам.

- Основания ставить под сомнение гарантии компетентных органов Республики Беларусь не имеется, - заявила судья Ирина Фурманова.

Пинчук находится в СИЗО-5 "Арсеналка" с осени 2021 года. Уже после заключения под стражу ей отказали в предоставлении политубежища.

Сергей Еремеев


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