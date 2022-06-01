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Новости 14:59

Новгородская область потратила свыше 28 млн рублей на участие в ПМЭФ-22

фото ЗакС политика Новгородская область потратила свыше 28 млн рублей на участие в ПМЭФ-22

Участие в Петербургском международном экономическом форуме обошлось Новгородской области уже более чем в 28 млн рублей, обратил внимание "Деловой Петербург" на тендеры, опубликованные регионом на портале госзаказа.

Из обозначенной суммы свыше 16 млн рублей ушло на участие области в выставке SPIEF Investment & Business Expo в рамках ПМЭФ-22.

Стенд площадью 117 кв. метров, на котором регион будет представлять себя, стоил 7,5 млн рублей. Ещё 600 тысяч рублей ушли на разработку его дизайна и концепции. Днём ранее, пишет "ДП", был заключён ещё один договор на 4,1 млн рублей на временное пользование мебелью и оборудованием, которыми оснастят стенд. 

Вопросами участия Новгородской области в ПМЭФ-2022 занимается региональное Агентство развития, оно же разместило все закупки, которые, к слову, проводятся у единственного поставщика.

Напомним также, на площадке юбилейного, 25-го по счёту ПМЭФ, который состоится с 15 по 18 июня, собирается выступить президент Владимир Путин. 


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