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Новости 15:20

Финляндия подсчитала ущерб от прекращения турпотока из России

фото ЗакС политика Финляндия подсчитала ущерб от прекращения турпотока из России

Глава государственной финской организации Visit Finland Кристиина Хиетасаари подвела промежуточные итоги года с учетом того, что туристическая отрасль из-за санкций лишилась гостей из России. На ее интервью местному СМИ Tekniikka & Talous обратил внимание "РБК Петербург". По оценке чиновницы, до конца февраля почти каждый пятый турист (19%) был из России, в связи с чем правительству следует как можно скорее искать замену россиянам в других странах.

"Это очень много. За год потери составят больше 600 млн евро. Если к этому добавить трудности с азиатским рынком из-за закрытия неба над Россией, то мы будем терять по два миллиарда евро каждый год", - рассудила Хиетасаари.

Напомним, что после начала военной спецоперации РФ на Украине, пришедшегося на 24 февраля, финские власти закрыли небо для российских самолетов, а в марте между Петербургом и Хельсинки перестал курсировать поезд "Аллегро".


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