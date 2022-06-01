Финляндия подсчитала ущерб от прекращения турпотока из России

Глава государственной финской организации Visit Finland Кристиина Хиетасаари подвела промежуточные итоги года с учетом того, что туристическая отрасль из-за санкций лишилась гостей из России. На ее интервью местному СМИ Tekniikka & Talous обратил внимание "РБК Петербург". По оценке чиновницы, до конца февраля почти каждый пятый турист (19%) был из России, в связи с чем правительству следует как можно скорее искать замену россиянам в других странах.

"Это очень много. За год потери составят больше 600 млн евро. Если к этому добавить трудности с азиатским рынком из-за закрытия неба над Россией, то мы будем терять по два миллиарда евро каждый год", - рассудила Хиетасаари.

Напомним, что после начала военной спецоперации РФ на Украине, пришедшегося на 24 февраля, финские власти закрыли небо для российских самолетов, а в марте между Петербургом и Хельсинки перестал курсировать поезд "Аллегро".