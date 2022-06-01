КГИОП прокомментировал возбуждение уголовного дела из-за подготовки к сносу дома Лапина

Комитет по государственному контролю и охране памятников истории и культуры через свою пресс-службу опубликовал заявление в связи с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных сотрудников комитета. Некоторые формулировки из пресс-релиза СК, касающиеся работ на территории дома Лапина (Рижский проспект, 26-28), по мнению представителей комитета, неточны или ошибочны, как и представления силовиков о полномочиях сотрудников КГИОП.

Например, авторы заявления утверждают, что вопреки позиции СК комитет не устанавливает и не согласовывает дату постройки того или иного здания, в чем их уже успели заподозрить. Кроме того, чиновники указывают на путаницу в понятиях, подчеркивая, что сама формулировка "историческое здание в границе территории объекта культурного наследия" внутренне противоречива. При этом руководство КГИОП напоминает, что "здания, расположенные по адресу: Рижский пр., 24-26, не являются и никогда не являлись объектами культурного наследия и не находились в границах их территорий".

Наконец, из текста заявления следует, что градозащитное сообщество может несколько драматизировать события на Рижском проспекте.

"Заключение КГИОП о соответствии проектных решений режиму зон охраны само по себе не дает право что-либо демонтировать, на это также существуют уполномоченные органы", - говорится в тексте.

Напомним, защитники исторического дома Лапина заметив активность строительной техники на близлежащей территории. В недавнем обращении к главе СК Александру Бастрыкину депутаты Законодательного собрания и муниципалитетов города перечисляли случаи полного или частичного демонтажа исторических построек, произошедшие в последние месяцы. В частности, авторы указали на разрушение манежа лейб-гвардии Финляндского полка, здания Васильевского винного городка и корпусов торговых бань Екимовой, а также на подготовку к демонтажу дома Лапина и корпусов фабричных зданий общества "Тюдор".

Фото: Telegram-канал "Живой город"