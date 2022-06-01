Суд в Петербурге арестовал гражданина Беларуси Русских  

Смольнинский районный суд Петербурга 1 июня по требованию транспортной прокуратуры арестовал гражданина Беларуси Андрея Русских. На родине его подозревают в оскорблении президента Александра Лукашенко. Мужчину поместят в СИЗО на 40 дней. Ему грозит экстрадиция.

В Беларуси на него заведено уголовное дело по статье об оскорблении президента (ст. 368 УК РБ) и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ст. 130 УК РБ). По версии милиционеров из Орши, откуда Русских родом, задержанный якобы опубликовал в интернете негативное сообщение о президенте. Они просили коллег из России задержать мужчину, пока они не решат вопрос с экстрадицией. Русских задержали утром 28 мая на Московском вокзале сотрудники транспортной полиции.

Адвокат Мария Беляева представила суду отзывы его клиентов. Русских - психолог, который специализируется на лечении навязчивых состояний обсессивно-компульсивного расстройства, панических атак и фобий. Его подопечные писали, что Русских образованный и порядочный человек. Они описывают его как квалифицированного специалиста. Также судья зачитала несколько личных поручительств. Беляева просила назначить меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Прокурор, читая ходатайство об аресте, заявил, что Русских якобы может скрыться от правосудия.

Сам Русских считает, что его преследование политически мотивировано. Он приехал в Россию в декабре 2021 года и рассматривал возможность будущего переезда сюда, так как считал Россию более привлекательной для жизни и реализации страной. В Беларуси у него остались мать и брат.

Ранее в этот день городской суд Петербурга оставил без удовлетворения жалобу белоруски Яны Пинчук на решение о ее экстрадиции. Белорусские власти считают, что она причастна к управлению Telegram-каналом, в котором публиковались данные силовиков. Адвокат Беляева, которая также представляет Пинчук, считает, что девушке могут грозить пытки.

Константин Леньков