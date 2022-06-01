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Новости 17:49

"Интерфакс": Столичный концерт группы ДДТ перенесли

фото ЗакС политика "Интерфакс": Столичный концерт группы ДДТ перенесли

Большой сольный концерт петербургской рок-группы ДДТ в Москве, намеченный на 10 июня, будет перенесен, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя одного из билетных операторов.

"О новой дате проинформируем дополнительно", - добавил собеседник информагентства.

Сама группа, а также организатор мероприятия на стадионе "Открытие Банк Арена" пока официально не комментируют ситуацию.

Напомним, что ДДТ и ее лидер Юрий Шевчук в мае оказались в центре медийного скандала: фронтмен группы на концерте в Казани произнес со сцены резонансную пацифистскую речь. Из-за этого выступления полицейские составили на него административный протокол по статье о дискредитации армии, однако суд в Петербурге вернул материалы дела обратно силовикам. Дзержинский райсуд счел, что в протоколе "отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан".


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