Суд в Петербурге вернул материалы дела против Шевчука

Дзержинский райсуд Петербурга вернул для устранения недостатков материалы административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), заведенного против лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, сообщила 30 мая объединенная пресс-служба судов.

"Как установил суд, в нарушение требований ст.28.2 КоАП РФ, в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде", — рассказали в судебной пресс-службе и отметили, что сам Шевчук в протоколе значится "художественным руководителем ООО "ДДТ"".

О возвращении материалов в суд сообщат отдельно.

Протокол на Шевчука был составлен после концерта ДДТ в Уфе, где музыкант позволил себе порассуждать со сцены о сущности Родины. Правоохранители сочли высказывания рокера подпадающими под статью о дискредитации армии, сам он давать показания отказался.